“Merimanga…” e Robert Wilton

Publikuar | 12:00

Nga arkivat sekrete të Drejtorisë së Përgjithshme për Shqyrtim dhe Hetim në Britaninë e Madhe të 1914 buron libri “Merimanga e Sarajevës” e shkrimtarit Robert Wilton me detyrën zëvendës ambasador i OSBE-së në Tiranë. Studiuesit e historisë do të gjejnë në ketë libër të dhëna mbi përpjekjet e fuqive të mëdha të asaj kohe për të zgjeruar e forcuar rolin e tyre në vendet e Ballkanit pa përjashtuar as Shqipërinë, ndërsa kureshtarët e historive me agjentë një libër mbi spiunazhin.

Autori i këtyre faqeve që rrëfejnë për pranverën e 1914-ës, Evropës në prag të luftës së parë botërore, Shqipërinë pas shpalljes se pavarësisë, trazirat nga ardhja dhe ikja e Princ Vidit, intrigat e qeverive te asaj kohe, këmbëngul që “Merimanga e Sarajevës” të lexohet si një roman në funksion të kohëve që jeton sot Shqipëria.

Në mbyllje Robert Wilton i jep lexuesit edhe një mesazh.

Tv Klan