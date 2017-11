Merr flakë makina në ecje, bllokohet autostrada

Publikuar | 09:47

Një automjet ka marrë flakë në ecje në autostradën Tiranë – Durrës tek mbikalimi i Sukthit.

Policia e Durrësit bën me dije se nga flakët u përfshi një fuoristradë me targa AA 856 AN.

Zjarri ra në pjesën e përparme të mjetit dhe fatmirësisht nuk ka asnjë të lënduar, por vetëm dëme materiale.

Paraprakisht dyshohet se shkak ka qenë një defekt teknik i makinës që shkaktoi flakët e zjarrit. Nga ngjarja, për disa minuta u rëndua qarkullimi në autostradë./tvklan.al