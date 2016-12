Politika uron për Krishtlindje

Arsyeja e krijimit të kolonave të gjata në vendkalimet kufitare në mes Serbisë dhe Kosovës, është faktori njeri, thotë ministri i Diasporës, Valon Murati. Me gjithë faktin se pritjet...

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në javën e fundit për vitin 2016 vendi do të karakterizohet me mot të ndryshueshëm, i përcjellur me shi, borë dhe erëra, shkruan KlanKosova....