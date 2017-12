Mesazhi i Merkel për fundvit

Publikuar | 15:25

Mesazhin e fundvitit, kancelarja gjermane Angela Merkel e fokusoi tek paqartësitë politike në vend pas zgjedhjeve të Shtatorit dhe ndikimin që kanë ato në stabilitetin e Bashkimit Europian. Mediat gjermane kanë publikuar pjesë të mesazhit që transmetohet nga televizioni publik, siç është traditë mbrëmjen e 31 dhjetorit ku kancelarja bën thirrje për të ruajtur kohezionin e Europës.

“E ardhmja e Gjermanisë është e ndërthurur me të ardhmen e Europës. Të 27 shtetet në Europë do të duhet të punojnë më shumë se kushdo tjetër për të ruajtur unitetin e komunitetit tonë. Kjo do të jetë një çështje vendimtare në vitet e ardhshme”.

Në mesazhin e fundvitit kancelarja përshkruan si prioritete kryesore për vitin 2018 rritjen e investimeve për sigurinë dhe mbrojtjen, përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe arsimore dhe kapërcimin e hendekut mes zonave urbane dhe rurale.

“Ne duhet të ndërtojmë kushtet që Gjermania të vazhdojë të lulëzojë për 10, 15 vjet. Dhe Gjermania do të përparojë vetëm kur suksesi i saj t’u shërbejë të gjithë njerëzve, të përmirësojë dhe pasurojë jetën e tyre”.

Në 12 vite të qeverisjes së Merkelit, Gjermania ka konsoliduar rolin e vendit lider në Bashkimin Europian dhe një fuqie globale në rritje.

Tv Klan