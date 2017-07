Video/ Meta betohet si President i Republikës

Publikuar | 18:08

Ilir Meta ka marrë sot zyrtarisht detyrën e Presidentit të Republikës.

Ai u betua në një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit, ku ishin të pranishëm deputetë të mazhorancës dhe opozitës, si dhe ambasadorët e akredituar në vendin tonë.

Presidenti i ri bëri betimin, që u lexua nga nënkryetarja Valentina Leskaj dhe u përsërit nga Presidenti Meta.

“Betohem se do t’i bindem Kushtetutës dhe ligjeve të vendit, do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve, do të mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do t’i shërbej interesit të përgjithshëm dhe përparimit të Popullit Shqiptar”, lexoi Leskaj, ndërsa Presidenti Meta tha: “Betohem”.

Më pas në Kuvend u këndua Himbi Kombëtar.

Në fjalën e tij të parë si President i Republikës, Meta tha se do të respektojë në gërmë dhe frymë Kushtetutën dhe se do t’i shërbejë konsensusit dhe dialogut.

“Sot angazhohem edhe si president për zbatimin e reformës në drejtësi, në interes të shtetit të së drejtës, luftës kundër korrupsionit.”

“Dua t’ju siguroj që në ushtrimin e kësaj detyre do të udhëhiqem vetëm për dashurinë e madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Shqipëria dhe demokracia do të jenë gjithnjë të parët”, tha më tej Presidenti i ri i Republikës.

Rreth orës 19:00 është parashikuar që Meta t’i drejtohet Presidencës, ku do të pritet në një ceremoni të posaçme nga presidenti në largim, Bujar Nishani dhe do të mbajë edhe një fjalë përpara të ftuarve.

Ilir Meta u zgjodh president në kulmin e krizës politike, kur opozita e djathtë kishte bojkotuar Kuvendin dhe protestonte në çadrën e ngritur para Kryeministrisë.

Gjatë fushatës elektorale, ai u angazhua tërësisht në drejtim të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe lëshoi akuza të rënda ndaj qeverisë, çka solli edhe disa paralajmërime të ashpra të Kryeministrit Rama në adresë të tij./tvklan.al