Milinkovic vlerëson lojtarët e Luftëtarit

Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Luftëtarin, trajneri i Kukësit, Mladen Milinkovic, bën një lëvizje diplomatike si për të përgjumur kundërshtarin, vlerësoi futbollistët gjirokastritë me të cilët punoi sezonin e shkuar.

Të gjithë lojtarët e Luftëtarit mund të luajnë në çdo ekip këtu. Fakti që kanë vite që luajnë bashkë i ka ndihmuar që të jenë produktiv edhe në fushën e lojës.

Në prag të merkatos së Janarit, tekniku serb zbulon planet e klubit.

“Ne duam të sjellim në ekip lojtarë që duan të bëjnë diferencën. Kemi shumë oferta, vijnë 50 oferta në ditë, do të shohim këta futbollistë me menaxherin dhe do të zgjedhim dy-tre prej tyre. Kam dy lojtarë që do të na ndihmojnë shumë. Të gjithë mendojnë për merkaton por ama jo ne. Ne vetëm mendojmë se si do të mbyllim pozitivisht ndeshjen e fundit me Luftëtarin”.

Kukësi i vendit të dytë ka 25 pikë po aq sa Flamurtari i një shkalle më poshtë.

