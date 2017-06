Moti ekstrem në Europë

Publikuar | 23:01

Në fillim i nxehti rekord dhe me pas stuhitë. Hapet kështu vera 2017 për Italinë fqinje, e ndarë në dy fronte nga moti ekstrem. Në veri, edhe pse ka mbërritur vala e të nxehtit ajo është shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm dhe me stuhi të forta, duke shkaktuar përmbytje. Me shumë se 300 mijë rrufe goditën Alpet përgjatë 12 orëve të fundit. Krejt e kundërta në jug të Italisë ku temperaturat shënuan mbi 40 grade Celsius.

Në Spanjë u regjistruan temperatura më të larta se 39 grade Celsius. Si pasojë e valës së të nxehtit, Parku Kombëtar i Donjanas në Andaluzi, pasuri e mbrojtur nga UNESCO, u përfshi nga zjarri, duke shkaktuar evakuimin e të paktën 1500 personave.

Autoritetet spanjolle njoftuan se kanë vënë në kontroll flakët, por situata mbetet alarmante në një vend ku prej 3 vitesh thatësira është e skajshme.

Edhe Franca është në rrezik, por nga stuhitë. Autoritetet e meteorologjisë japin alarmin në 17 departamente në jug të vendit.

Përtej oqeanit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paraqitet e njëjta situatë ekstreme moti. Temperaturat e larta kanë shkaktuar zjarre në pyje./Tv Klan