Napoli ruan vendin e parë

Publikuar | 23:00

Napoli vijon të mbajë kreun e Serie A edhe në javën e 13.

Skuadra e Hysajt mundi Milan me rezultatin 2 – 1. Insigne realizoi në minutën e 33’, por për të vendosur nëse ishte në pozicion të rregullt u pa aksioni me ndihmën e sistemit VAR.

Loja e Napolit solli një tjetër gol në pjesën e dytë. Zielinski realizoi pak pasi hyri në fushë si zëvendësues. Romagnoli shënoi një supergol në minutat shtesë, por nuk vlejti për të marrë pikë nga kjo sfidë.

Derbi Roma – Lazio ishte plot emocione në fushë dhe tribuna. Një fitore e verdhekuqëve me rezultatin 2 – 1 dhe zotërim të pjesës më të madhe të lojës. Të gjithë golat u shënuan gjatë pjesës së dytë. Perotti me 11-metërsh dhe Nainggolan me një goditje nga jashtë zonës mundën Strakoshën.

Immobile shtoi shpresat e Lazios në minutat e fundit me golin e realizuar me penallti, por rezultati nuk ndryshoi më duke e ngjitur Roma në vendin e tretë. Të dielën do të luhen ndeshjet e tjera të javës së 13 të Serie A./Tv Klan