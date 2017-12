Nderohet Ed Sheeran/ Princi Charles i jep medaljen për kontributin në muzikë

Publikuar | 23:59

Këngëtari Ed Sheeran është nderuar me medalje nga Princi Charles në Pallatin mbretëror Buckingham në Londër. Ylli i muzikës pop u vlerësua për kontributin që ka dhënë në muzikë dhe për bamirësi. Kjo medalje e bën atë anëtar të Urdhrit të Perandorisë Britanike.

Ed Sheeran u shpreh se, nëse do t’ia ofronin si mundësi, ai do të performonte me shumë kënaqësi në dasmën e Princit Harry me Meghan Markle.

Medaljen këngëtari ia dedikoi gjyshit të tij të ndjerë, pasi ishte një fans i madh i familjes mbretërore. “Jam i sigurt që ai do të ishte shumë krenar për mua” ishin fjalët e këngëtarit të hitit “Shape of you”.

Burimi: Klan Plus