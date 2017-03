Ndryshojnë tekstet për klasën e 3, 8 dhe 11

Publikuar | 15:50

Klasat e 3, të 8 dhe të 11 këtë vit do të punojnë me tekset e reja, të cilat mendohet se janë më të lehta për tu kuptuar.

Ekspertë thonë se kurrikula e re, që ka nisur të aplikohet prej 3 vitesh në sistemin arsimor, sjell për nxënësit tekste, të cilat bazohen në zgjidhjen e situatave dhe jo në riprodhimin përmendësh të materialit të shkruar

Tekste e reja do të pilotohen gjatë një viti, për tu certifikuar në vitin pasues. Librat e rinj nuk do të shoqërohen me rritje te çmimit për nxënësit.

Tv Klan