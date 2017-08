Në Itali fitojnë pesë të mëdhatë

Publikuar | 22:45

Që prej 32 vitesh kampionati italian nuk ka patur një nisje të tillë si këtë sezon. 5 skuadrat më të mëdha të kishin sukses të gjitha njëherazi.

Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli startuan me fitore që në javën e parë në kampionatin 1985-86.

Në javën e parë të këtij sezoni Roma debutoi me fitore ndaj Atalantas në fushën e kësaj të fundit.

Inter shënoi tre dhe fitoi në San Siro, Milan shkëlqeu jashtë fushe.

Shumë mirë shkoi edhe për Juven dhe Napolin.

Pesë fitore për 5 skuadrat e mëdha

Kishte 32 vjet që ekipet e mëdha të Italisë nuk fitonin njëkohësisht në javën e parë të kampionatit dhe të pesta janë kandidate për titullin kampion.

Por analogjitë janë disa. Në sezonin 85 -86 Roma e nisi me fitore ndaj Atalantas, Inter fitoi me tre gola ndaj Pisa, Milan mundi Barin Juve Avellino dhe napoli në San Paolo fitoi me Como. Edhe kampionati i atij viti i paraprinte një botërori. Ajo çka është interesante është se cila skuadër e fitoi/ e kush tjetër, Juventus.

Tv Klan