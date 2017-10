“Negociatat me Korenë e Veriut një humbje kohe, ne do të bëjmë atë që duhet bërë”

Presidenti i SHBA Donald Trump i ka thënë sekretarit të tij t Rex Tillerson se po humbet kohë duke u përpjekur të negociojë me Korenë e Veriut mbi programin bërthamor.

“Ruaj energjitë Rex, ne do të bëjmë atë që duhet të bëhet!” ka shkruar Trump në rrjetin social Twitter. Rex Tillerson tha ditën e shtunë se Koreja e Veriut ka shumë pak interes për dialog.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017