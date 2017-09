NENE – EPISODI 16

Publikuar | 16:58

Zejnep çon Turnën në një dyqan kafshësh shtëpiake. Turna do të ndihet shumë shpejt keq duke kujtuar të shkuarën.

Më vonë, të dyja do të shkojnë t’i bëjnë surprizë Gonul në spital. E mallëngjyer Gonul do të kalojë orë të ëmbla pranë njerëzve të saj të dashur.

A do të mundet Zejnep të mësojë si është realisht gjendja e saj shëndetësore?

Përpara Sules do të shfaqen të vërteta të patjetërsueshme. Duru paralajmëron Zejnep.

Cila është e vërteta e dhimbshme në të shkuarën e Sules?

Sule dhe Zejnep do të nisen me nxitim drejt Gonul. Kush do të mbërrijë e para?