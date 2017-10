NENE – EPISODI 24

Publikuar | 17:00

Zejnep shkon pranë Aliut si mbështetjen e vetme të saj.

Turna vazhdon të luajë lojën e lumturisë në prani të Sules, për të mos i shkaktuar Zejnepit probleme me drejtësinë.

Sule është e detyruar të fshehë Turnën në dollapin e punës që të mos diktohet nga të tjerët.Në këtë kohë, shefi i policisë mbi të drejtat e fëmijëve, vjen për të pyetur për Turnën.

Prania e policisë, largon klientelën dhe Xhengiz kthehet në debitor ndaj pronarit të lokalit.

Të nesërmen, Zejnep do të mund ta takohet me Turnën, por reagimi i saj do të jetë zhgënjyes për të.

Xhenigz i kërkon Zejnepit shuma të mëdha parash. Më vonë, shefi i policisë, gjen Turnën në shtëpi.