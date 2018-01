NENE – EPISODI 83

Publikuar | 17:00

Xhengiz dërgohet në shtëpi.

Më në fund, Zejnep mban në duart e saj dokumentacionin në të cilin Xhengiz ka hequr dorë nga kujdestaria e Turnës, por është e shqetësuar për Sulen dhe fëmijët e saj.

Sule përballet me Xhengiz lidhur me vdekjen e Tahirit. A do të jetë i sinqertë Xhengiz me të?

Policia troket në derë. E tronditur, Sule shkon në shtëpinë e Zejnepit dhe merr të dy fëmijët e saj.

Xhenigz kthehet në shtëpi dhe sillet tejet mirë me Sulen. Më tej, ai kërcënon Turnën. Cila do të jetë kërkesa e tij?

Turna është në dilemë. Çfarë do të bëjë ajo?