Nesër spektakli qiellor

Publikuar | 21:11

Për herë të parë në historinë amerikane, një eklips diellor do të udhëtojë ekskluzivisht në të gjithë Amerikën, duke bërë të mundur që miliona njerëz të shohin bllokimin e Diellit nga Hëna me 21 gusht.

Miliona amerikanë po bëjnë edhe përgatitjet e fundit për të shijuar në maksimum këtë ngjarje të rrallë qiellore.

14 shtete amerikane do të ndjekin rrugëtimin e plotë të fenomenit astronomik i cili do të përshkojë rreth 100 km rrugë qiellore dhe do të zgjasë maksimumi 2 minuta e 40 sekonda.

Pjesa tjetër e Shteteve te Bashkuara do të shohin eklipsin e pjesshëm të diellit.

Të fokusuar në ngjarjen e rëndësishme qiellore, NASA ka ftuar të gjithë të pasionuarit pas astronomisë (edhe ata nga Shqipëria) që të ndjekin eklipsin live në faqen e agjencisë, si në Facebook, YouTube apo direkt ne websitin e NASA-s.

Një pjesë e madhe e globit nuk do të mund ta shohë me sy të lirë eklipsin diellor, ndaj ndjekja live nga interneti është zgjidhja që ofron sot teknologjia, madje pa dëmtuar sytë.

Fenomeni i rrallë astronomik ka prodhuar edhe këtë herë lajme panik-ndjellëse nga website të teorive konspirative. Sipas tyre, një sërë fenomenesh katastrofike do të ndodhin menjëherë pas eklipsit të dt 21 gusht, por në të vërtetë shkencëtarët anë e mbanë kanë mohuar lidhje të tilla me eklipsin dhe kanë ftuar njerëzit të shijojnë të qetë spektaklin qiellor. /Tv Klan