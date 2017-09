Ngjarja në Elbasan, zgjerohet grupi hetimor

Publikuar | 15:40

Ngjarja e fundit në Elbasan ku një makinë e blinduar goditi mjetin e nëndrejtorit të policisë së këtij qyteti ka sjellë si rezultat rihapjen e disa dosjeve të cilat kanë qenë të pezulluara nga Prokuroria e Elbasanit për mungesë provash.

Pas takimit të së enjtes në Prokurorinë e Krimeve të Rënda mes prokurorëve të çështjes dhe drejtuesve të policisë është vendosur ngritja e një super grupi hetimor.

Do të jenë dhjetra oficerë policie të cilët do të merren vetëm me ngjarjet e Elbasanit ndër vite, ku dy banda janë përfshirë në një konflikt të hapur me njëra-tjetrën. Pjesë e hetimit do të jenë dhe disa ngjarje të ndodhura jashtë vendit pikërisht në Holandë ku të rinj nga Elbasani jane vrarë për çështje të trafikut të drogës.

Megjithatë konflikti mes dy grupeve ka qenë i ashpër në Elbasan ku herë pas here kanë ndodhur ngjarje kriminale mjaft të rënda dhe në të gjitha herët hetimi është pezulluar për mungesë provash dhe autori. Hetimi do të zhvillohet nga Prokuroria për Krimet e Rënda pasi prokuroria e rrethit e ka të pamundur kjo edhe për shkak të presionit të madh.

Hetuesit janë mjaft hermetik se cilat ngjarje konkrete janë rihapur, por sqarohet se janë disa ku të përfshirë kanë qenë anëtarët e dy grupeve rivale në Elbasan. Ndërsa veprimet e oficerëve të policisë natën e 18 shtatorit për momentin nuk do të jenë pjesë e hetimit që po kryhet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.

Tv Klan