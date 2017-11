Një këmbë më e shkurtër se tjetra, faktet që nuk dini për John Kennedy

Publikuar | 13:45

John Kennedy u zgjodh president në vitin 1961 pasi mposhti Richard Nixon. Gjatë kohës që qëndroi në detyrë, puna e tij u shënua me tensione të larta në lidhje me shtetet komuniste të asaj kohe, për të treguar forcën në Luftën e Ftohtë. Kennedy vdiq në 22 Nëntor të vitit 1963 pasi u qëllua me një plumb në kokë.

Më poshtë do ju njohim me disa fakte që nuk i dini për ish-presidentin e SHBA-së.