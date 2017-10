Një ligj i ri për funksionimin e Dhomave të Tregtisë

Publikuar | 16:08

Mazhoranca do të hartojë një ligj të ri për funksionimin e Dhomave të Tregtisë. Nisma vjen pas rrëzimit të ligjit të parë, i cili detyronte të gjithë bizneset pa përjashtim të antarësoheshin në dhomë dhe të paguanin tarifë për antarësimin.

Bizneset janë ftuar në komisionin parlamentar për të dhënë mendimet e tyre, ku për herë të parë janë përplasur grupi kundër anëtarësimit me detyrim dhe grupi që kërkon sërish rikthimin e ligjit sipas modelit që ishte.

Ines Muçostepa, kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë: “Një pjesë e dhomave janë inekzistente, vetëm prej ligjit, vetëm prej mosanëtarësimit të subjekteve pranë tyre”.

Alketa Uruçi, anëtare e Dhomës Amerikane të Tregtisë: “I detyron Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë jo vetëm që të regjistrohen pranë unionit të dhomave, por edhe të transferojnë 25% të kuotave që ata arkëtojnë nga anëtarët e tyre tek unioni i dhomave”.

Mazhoranca dhe opozita kanë rënë dakord që ligjin e ri ta bëjnë me konsensus të plotë mes grupeve të biznesit. PD dhe PS votuan një vit më parë pro ligjit që i anëtarësonte bizneset me detyrim në Dhomën e Tregtisë. Shumë shoqata e kundërshtuan ligjin me argumetin se cënon konkurrencën dhe lirinë e tyre, ndërsa presidenti Nishani e ktheu për rishqyrtim në kuvend.

