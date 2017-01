NJE PJESE E IMJA – EPISODI 134

Elif takohet me z. Ekrem, mikun e biznesit të Kahramanit. A do të pranojë ajo oferën e punës? Kahraman merr informacion mbi tabulatet telefonike për të kuptuar më shumë...

Si do të jetë përballja e Shykran me mamanë e Jakupit? Elif fillon intervistat e saj të punës. Çfarë do të ndodhë me të? Defne shkon në zyrat e...