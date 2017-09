Një tjetër kopsht me kushte moderne për fëmijët

Publikuar | 11:42

Një tjetër kopësht në Tiranë është rikonstruktuar plotësisht dhe është gati të presë fëmijët për vitin e ri shkollor. Kopshti 55 në Njësinë 4 është i 30-ti që rikonstruktohet nga Bashkia e Tiranës. Cilësia dhe shërbimi i tyre kanë sjellë një interes dhe kërkesë shumë të lartë të prindërve për të çuar fëmijët e tyre në kopshtet publike. Kryebashkiaku Erion Veliaj, inspektoi përfundimin e punimeve dhe theksoi se ky është një tjetër premtim i dhënë gjatë fushatës dhe i bërë realitet në vetëm pak muaj.

“Jam shumë entuziast që përfunduam kopshtin e 30-të. Ka qenë një premtim i bërë në fushatë, sot e mbajmë, pak ditë pasi ka mbaruar fushata dhe është krijuar Qeveria e re, për të treguar se nuk duhet të kalojnë 4 vjet për të mbajtur një premtim, punën e sotme nuk duhet ta lemë për nesër. Më në fund kemi marrë një vendimmarrje historike, pra të mos mendojmë për zgjedhjet e ardhshme, por për gjeneratën e ardhshme. Gjenerata e ardhshme fillon me çerdhet dhe kopshtet”, tha Veliaj.

Ai theksoi se me këtë kopsht përfundojnë së rikonstruktuari të gjitha kopshtet dhe çerdhet në njësinë 4, duke krijuar tashmë mundësinë që vëmendja të zhvendoset edhe në njësi të tjera.

“Njësia 4 është një tjetër njësi ku kemi përfunduar rikonstruksionin e të gjitha kopshteve dhe çerdheve dhe më në fund do kalojmë në njësi të tjera më periferike. Shumë shpejt do të hapim edhe çerdhe e kopësht të ri te Bregu i Lumit, duke iu përgjigjur me ofertë konkrete të gjitha kërkesave që kanë prindërit për kopshte dhe çerdhe të reja”, tha kryetari i Bashkisë.

Ai theksoi faktin se investimet shumë cilësore të realizuara në të gjitha çerdhet dhe kopshtet ku ka ndërhyrë Bashkia e Tiranës, ka bërë që të rritet ndjeshëm kërkesa e prindërve për të çuar fëmijët e tyre në to.

“Mjafton vetëm të shikoni përreth dhe kuptoni që një ndërtesë publike edhe duket më mirë, edhe është punuar me cilësi, i ka shtuar vlerën zonës në të gjithë këtë komunitet, është shumë herë më cilësore se shumë prej kopshteve private. Kjo është arsyeja pse kemi pasur një fluks të jashtëzakonshëm kërkesash për t’u regjistruar në institucionet publike, çerdhet, kopshtet. Mbaj mend përpara dy vitesh ishin bosh sepse nuk donte njeri, sot kemi nga 8-9 kërkesa për një vend”, shtoi Veliaj.

Ai u shpreh se Bashkia e Tiranës është e vendosur t’i përgjigjet zhvillimit demografik të qytetit si në infrastrukturë rrugore, ashtu edhe në atë arsimore dhe sociale. “Do të bëjmë të pamundurën, në një qytet që po rritet me 25-30 mijë veta çdo vit, gjithashtu duhet të mbajmë hapin e këtyre institucioneve. Por, tani që kemi mbaruar me çerdhet dhe kopshtet, jemi gati të kalojmë te shkollat e reja, që kush përfundon këtë kopsht të mrekullueshëm të ketë gjithashtu një shkollë të mrekullueshme ku të vazhdojë dhe të bëhet një qytetar i mirë i Tiranës”, u shpreh kreu i Bashkisë së Tiranës.

Kopshti 55 ka 4 grupe fëmijësh dhe tashmë do të funksionojë edhe si kopsht me drekë. Në të janë bërë ndërhyrjet e duhura duke krijuar infrastrukturë dhe ambiente moderne për fëmijët. Është bërë riparimi dhe vënia në punë e sistemit të ngrohjes, si dhe janë vendosur kondicionerë./tvklan.al