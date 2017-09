Një tjetër shqiptar në rekordet Guinness

Publikuar | 20:25

Alkent Pozhegu nga Gjakova është nga të paktët shqiptarë që ka guxuar të thyejë rekordin Guinness.

41-vjeçari ka realizuar krijimin e mozaikut me drithëra me përmasat më të mëdha botërore dhe ia ka dalë mbanë, duke realizuar mozaikun 300 m2. Ai ka krijuar portretin e këngëtares me famë botërore Rita Ora.

Realizimi i këtij portreti ka zgjatur rreth 11 orë.

Pozhegu ka tentuar edhe më parë të thyej rekordin Guinness me krijimin e skulpturave me fruta. Ky është rekordi i dytë që ka marrë shqiptari, pasi është vlerësuar edhe më parë. /tvklan.al