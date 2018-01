Njeriu më i pasur i të gjitha kohërave? Këtë emër nuk e kishit dëgjuar kurrë më parë

Publikuar | 23:45

Kur mendojmë për njerëzit më të pasur në botë të të gjitha kohërave, emrat si Bill Gates, Warren Buffet dhe John D Rockefeller vijnë menjëherë në mendje.

Por pak prej nesh kanë menduar, ose dëgjuar për Mansa Musa I nga Mali, mbreti afrikan i shekullit të 14-të, i cili sot konsiderohet personi më i pasur në të gjithë historinë e njerëzimit. Me një pasuri prej 400 miliardë dollarë, Mansa Musa I do të ishte shumë më i pasur se një nga njerëzit më të pasur në botë, si Carlos Slim, i cili renditet në vendin e 22 me 68 miliardë dollarë.

Lista, e përpiluar nga faqja në internet Celebrity Net Worth, rendit 24 njerëzit më të pasur në botë të të gjitha kohërave. Mansa Musa I udhëhoqi Perandorinë Maliane të Afrikës Perëndimore në fillim të viteve 1300, dhe e kishte ndërtuar pasurinë e tij duke shfrytëzuar prodhimin e kripës dhe arit në vendin e tij. Shumë xhami që ndërtoi shekuj më parë, qëndrojnë ende sot.

Kjo ështe lista e plotë e 26 njerëzve më të pasur të të gjitha kohërave :