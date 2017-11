Nuk u përgjigj në telefon, gruas i hiqet bonusi i strehimit

Publikuar | 21:30

Valentina Laho jeton prej vitesh me qira dhe trajtohet me bonus social nga Bashkia e Tiranës, në vlerën e 50 mijë lekëve të vjetra. Por së fundmi e ka humbur bonusin dhe në Bashki i thonë që nuk i është përgjigjur telefonatës së punonjëses.

Laho tregon se ashtu si 6 vjet më parë, Komisioni i Vlerësimit duhet të shkonte në shtëpinë e saj për të vlerësuar gjendjen. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Qytetarja zhvillon një bisedë të regjistruar me drejtoreshën e strehimit në Bashkinë e Tiranës dhe kjo e fundit thotë se parardhësja e saj ka mbajtur për rastin në fjalë procesverbal me 3 firma. E vetmja zgjidhje që sugjeron drejtoresha është gjykata!

“Quhem Valentina Laho, banore e Tiranës. Kam ndenjur në shtëpi private me qira dhe jam trajtuar me bonus social nga bashkia qendrore, me një shumë prej 50 mijë lekësh të vjetra.

Në momentin që unë përfitoj banesë sociale, që nga Janari e deri në Gusht të vitit 2015, mua nuk ma japin bonusin. Unë interesohem dhe më thonë që ne të kemi marrë në telefon dhe ti nuk je përgjigjur. Asnjëherë nuk u ka mjaftuar telefoni, por kanë ardhur me komision dhe kanë verifikuar banojmë këtu apo jo. Kështu që këto nuk kanë bërë punën e tyre.

Unë jam debitore 26 muaj pranë Drejtorisë së Strehimit, sepse më kanë mbajtur 7 muaj nga bonusi dhe nuk m’i kanë kompensuar, që unë të filloj të bëj pagesën normale.

Më kanë njoftuar se, nëqoftëse nuk i paguan dhe këto 7 muaj, atëherë bëhu gati të dalësh nga shtëpia.”

Denoncuesja iu drejtua Bashkisë së Tiranës për të kërkuar zgjidhje nga Drejtoresha e Strehimit, por përgjigjia që mori nuk i përafrohej aspak zgjidhjes.

Qytetarja – Unë kam 7 vjet që trajtohem me bonus. Më kanë ardhur 6 vjet rresht në banesë, më kanë kontrolluar, ndërsa vitin e fundit nuk më erdhën fare. Unë për këtë ankohem. Nuk më erdhën fare.

Drejtoresha – Po si ta vërtetoj unë moj? Unë shoh dokumentacionin. Dosje bëj unë dhe vajza brenda dosjes tënde ka një…

Qytetarja – E ke kontratën zonjë që jam banuese në atë shtëpi me qira. E ke kontratën e rregullt. Faji është i punonjëses tuaj që nuk erdhi.

Drejtoresha – Është larguar nga detyra punonjësja…

Qytetarja – Ç’të bëj unë, të paguaj tani?

Drejtoresha – Po unë çfarë të bëj? Ajo thotë:”Ja ku e ka…”

Drejtoresha – Punonjëset marrin në telefon…

Qytetarja – Po!

Drejtoresha –Dhe brenda në dosje… largohet nga bonusi sepse …

Qytetarja – Nuk përgjigjet në telefon…

Drejtoresha – Nuk do të gjëmojë ty punonjësja. Ajo zonjë është larguar nga detyra për mos përmbushje detyrash…

Qytetarja – Po ç’faj kam unë për zonjën tuaj?

Drejtoresha – Hidhe në gjyq zonjën, t’i japë ajo lekët!

Qytetarja – Ta hedh në gjyq zonjën?

Drejtoresha – Po, patjetër! Unë kam ardhur në Shkurt të 2016-ës!

Qytetarja – Po, dakord! Por ç’faj kam unë?

Drejtoresha – Dhe unë, sa kam ardhur në detyrë të kam kthyer përgjigje ligjore.

Qytetarja – Ç’faj kam unë?

Drejtoresha – Të lutem, më dëgjo pak …

Qytetarja – Më mbajte një vit moj…

Drejtoresha – Po s’të kam mbajtur unë, moj zemër, të mban procedura.

Sipas Drejtoreshës së Strehimit në Bashkinë e Tiranës, e vetmja zgjidhje është që qytetarja t’i drejtohet gjykatës për t’ia marrë lekët e strehimit ish – punonjëses që ka gabuar, e cila është larguar nga detyra për mos përmbushje detyrash.

Valentina tregon se në Bashki gjendet një procesverbal i firmosur nga tre persona, por në shtëpinë e saj nuk u duk askush… /tvklan.al