OPINION – KOKEDHIMA: PROBLEMET E MIA ME RAMEN!

Publikuar | 13:08

I ftuar:

Koço Kokëdhima

Intervista e plotë

A ka përplasje mes PS dhe LSI pas deklaratave më të fundit, pra shkëmbimi i deklaratave midis Ministrit Manjani dhe Ministres Kodheli dhe ministrave të tjerë të PS. A ka një përplasjë PS – LSI në qeverisje pas deklaratave më të fundit të ministrave Manjani dhe Kodheli lidhur me ermgjencën e kanabisit. Manjani ka deklaruar që mbase dhe Ushtria mund të futet për të zgjidhur një probleme emergjence siç është ai i kanabisit, ndërkohë Kodheli është shprehur që Ushtria nuk e ka detyrim dhe nuk mund të merret me këto gjëra, ka dhe një kundërpërgjigje pra duket sikur ka pasur replica në distancë midis ministrave që qëndrojnë në të njëjtën tavolinë qeveritare. Besoj edhe ju e keni ndjekur z. Kokëdhima këtë debatin për kanabisin?

Koço Kokëdhima: Sigurisht.

Është bërë sport popullor megjithëse ju ishit i pari që u futët në këtë fushën e kanabisit dhe propozuat një zgjidhe ca vite më parë.

Koço Kokëdhima: Kur e hapëm këtë çështje përpara 2 – 3 vjetësh, sigurisht që situata ishte ndryshe në të gjitha kuptimet, por edhe në kuptimin e gatishmërisë për të diskutuar për këtë problem, ishte krejt tjetër situate.

Ju quajti kanabist Ben Blushi në atë kohë. Kam përshtypjen se janë shtuar shumë kanabistët në Shqipëri në këto tre vite, do të diskutojmë më pas për kanabisin, por dua të futem tek çështja e parë dhe kryesore. Prej thuajse 20 vjetësh z. Kokëdhima ju keni pasur një raport miqësor, pra përtej atij thjeshtë politik, të afërt me Kryetarin e PS aktual z. Rama, kryetar i bashkisë në atë kohë. Në vijim janë komentuar raportet tuaja, janë komentuar nga ish Kryeministri Nano, nga ish Kryeministri Berisha, nga drejtues të tjerë të lartë politikë nga mediat nga të gjitha. Sot mes jush dhe Ramës pothuajse nuk ka më asnjë lloji raporti, miqësor të paktën. E kam pyetur kryeministrin në këtë studio, i është shmangur përgjigjes dhe ka kaluar në terrenin politik. Unë po ju pyes në terrenin miqësor, përse jeni prishur, ç’ka ndodhur mes jush dhe Edi Ramës?

Koço Kokëdhima: Përsa i përket aspekteve miqësore, mendoj se këto janë çështje që nuk i përkasin tavolinave mediatike.

Nuk bëhet fjalë për një miqësi të zakonshme, bëhet fjalë për një miqësi të vendosur në qendër të vëmendjes të opinionit publik dh etë komentuar.

Koço Kokëdhima: Mos prisni Blendi që unë të flas për raportet personale, miqësore as me z. Rama dhe me askënd tjetër në studio televizive për sa kohë këto janë marrëdhënie personale. Marrëdhëniet politike janë një çështje tjetër.

Ju jeni komentuar për raportet personale më shumë se për ato politike z Kokëdhima ose thënë ndryshe raportet personale që kanë çuar në përfitime politike siç mendon një pjesë e madhe politikës shqiptare majtas dhe djathtas.

Koço Kokëdhima: Tani mendoj që nuk duhet të prisni Blendi që unë të flas për çështjet personale dhe miqësore me Ramën dhe me asnjë person tjetër me të cilët kam ndarë miqësinë në jetë dhe ndaj miqësi në jetë. Ashtu siç nuk duhet të prisni që unë të jem ndonjëherë këtu i gatshëm ose të shprehem kundër ose të flas kundër miqve të mi, këtë gjë mos e prisni asnjëherë.

Jo unë nuk po kërkoj që ju të flisni kundër miqve tuaj z. Kokëdhima, por po ju pyes në të kundërtën, a është Rama miku juaj?

Koço Kokëdhima: Rama është miku im dhe do të mbetet miku im.

Po ju, jeni mik i Ramës?

Koço Kokëdhima: Unë jam njeri besnik dhe nuk zhgënjej asnjë mik në jetë.

Ç’do të thotë jeni njeri besnik?

Koço Kokëdhima: Jam njeri besnik dhe nuk zhgënjej asnjë mik në jetë dhe nuk do të zhgënjej sa të jem gjallë asnjë mik.

Atëherë, përse e keni zhgënjyer Edi Ramën?

Koço Kokëdhima: E para nuk mendoj se e ka thënë askush këtë gjë, e dyta nuk mendoj se do ta thotë dikush këtë gjë dhe e treta, edhe sikur të ndodhë që dikush ta thotë këtë gjë nuk jam unë personi që duhet të më pyesni për këtë gjë. Por, më lini ta shuaj kuriozitetin dhe për diçka tjetër.

Prandaj edhe unë do të pyesja, përse jeni prishur me Edi Ramën?

Koço Kokëdhima: Më lejo ta çoj mendimin deri në fund. Pra, mos prit që unë të bie në këto grackat e tua Blendi dhe po të them vetëm kaq.

Unë ngre pyetje z. Kokëdhima nuk ngre gracka.

Koço Kokëdhima: Të lutem. Ju vetë e thoni që dëshironi të pyesni për marrëdhëniet personale mes meje dhe Edi Ramës apo mes meje dhe njerëzve të tjerë dhe nga ana tjetër pastaj më thoni që pse unë refuzoj që t’ju përgjigjem juve për këto lloji çështjesh.

Z. Kokëdhima në grackë ka rënë një miqësi 20 vjeçare nuk keni rënë as ju as z. Rama. Ka rënë një histori jo thjesht personale, por mediatikisht në qendër të vëmendjes së opinionit publik.

Koço Kokëdhima: Nuk ka rënë as unë as Rama. Nuk kam asgjë për të fshehur, edhe jam shumë i sinqertë këtu. Të kam thënë njëherë, po ta përsëris prapë. Ta kam thënë në një intervistë në 2009-ën. Unë kurrë nuk gënjej para publikut, kurrë. Unë mund të mos them gjithçka, por çfarë them është e vërtetë, e para. E dyta, në vazhdim të idesë që kisha, unë sot jam në politikë dhe do të diskutojmë për çështje politike dhe në aspektin politik po të them jam i gatshëm të diskutojmë të pyesim të përgjigjem për gjithçka. Për marrëdhëniet e mia personale me cilindo mik, pa dashur të mbuloj ndonjë gjë, nuk po e përdor këtë për të mbuluar…s’kam asgjë për të mbuluar. Unë do t’i mbështes miqtë e mi deri në fund. Edhe Ramën në marrëdhëniet e mia miqësore do ta mbështes deri në fund.

Po a mbetet më miku juaj ju pieta z. Kokëdhima?

Koço Kokëdhima: Padyshim.

Përse ka patur ose ka një ftohje mes jush?

Koço Kokëdhima: Unë nuk kam asnjë ftohje me z. Rama.

Po ju me z. Rama pothuajse nuk kontaktoni.

Koço Kokëdhima: Nuk kam asnjë ftohje po them. Ju jeni ose i keqinformuar ose i keqkuptuar.

Unë jam më i informuar se sa ndodhta ju doni t’i tregoni ju publikut z. Kokëdhima ose ju ndoshta keni frikë të tregoni këtu një mosmarrëveshje me Kryeministrin.

Koço Kokëdhima: Tani nëse do të futemi në raporte politike kemi diskutime të tjera, në marrëdhëniet e mia personale nuk kam absolutisht asnjë gjë kundër Ramës dhe nuk do të kem asgjë kundër tij, as sot as në të ardhmen. E kam mbështetur Ramën gjithë jetën time që kur e kam njohur dhe do të vazhdoj ta mbështes Ramën deri sa ai të jetë kryetari i PS, deri sa ai të udhëheqi të majtën dhe deri sa ai të gëzojë, të udhëheqi qeverisjen e vendit në favor të popullit shqiptar dhe në interes të tij.

Ç’do të thotë kjo, në favor të popullit shqiptar dhe në interes të tij?

Koço Kokëdhima: Ua thashë shumë qartë.

Atëherë, ka pasur një konflik politik mes jush që ka çuar në një ftohje edhe të raporteve personale?

Koço Kokëdhima: Raportet e mia personale me z. Rama dhe me çdo mik tjetër mbeten raporte të një njeriu luajal dhe besnik.

Luajal ndaj kujt? Ndaj Edi Ramës?

Koço Kokëdhima: Po. Ndaj miqësisë.

Po Rama është luajal ndaj miqësisë me ju?

Koço Kokëdhima: Shiko Blendi, mua mos më pyet kurrë për Ramën sepse kjo nuk është çështje e imja të përgjigjem për këtë, as në kafe jo më në studion televizive.

Instistova edhe njëherë tjetër t’ju them z. Kokëdhima që nuk bëhet fjalë thjeshtë për një kuriozitet për një raport miqësor mes dy njerëzve, por për një raport miqësor që ka pasur kosto politike, komente politike dhe që ka qenë në qendër të opinionit publik. Ju e dini që kryetari i PS ka marrë kosto të mëdha nga miqësia me ju.

Koço Kokëdhima: Për të gjitha komentet politike dhe për të gjitha çështjet politike jam i gatshëm të përgjigjem një për një. Unë nuk jam në politikë si miku i Ramës. Unë jam në politikë si socialist, si I majtë, si kontributor historik në mbështetje të së majtës, si një i majtë i shpallur për sa kohë e njoh veten time dhe për të gjitha ato qëndrime që kam mbajtur në jetë, për këtë çështje jam edhe në politikë.

Z. Kokëdhima ju keni pasur marrëdhënie shumë të ashpra me një pjesë të kryeministrave të majtë dhe keni qenë njohur/identifikuar dhe etiketuar si një njeri i afërt i Ramës se sa një njeri i majtë.

Koço Kokëdhima: Nuk është çudi që edhe në të ardhmen, edhe pas 20 vjetësh të kem marrëdhënie të ashpra, qëndrime kundërshtuese etj etj sepse asnjëherë nuk do të dal nga vetja ime, gjithmonë do të jem vetvetja.

Ç’do të thotë të jeni vetvetja?

Koço Kokëdhima: Të jem vetvetja do të thotë që unë zotëri që politikën dhe raportin tim me politikën e përjetoj në ato përgjegjësi që kanë lidhje me vendin, kanë lidhje me popullin, kanë lidhje me interesin kombëtar, qytetar etj, etj dhe nuk e përjetoj vetëm si një çështje apo marrëdhënie partiake.

Ama hyrja juaj në politikë është komentuar nga të gjithë drejtuesit e PS, si një vullnet personal I |edi ramës, madje në kundërshtim me një opinion të madh të PS që nuk donte që jut ë ishit pjesë e saj.

Koço Kokëdhima: Unë e kam shpjeguar këtë çështje në bisedën e kaluar që kemi patur bashkë. Kjo është një gjë që e kemi diskutuar njëherë edhe i kam treguar të gjitha gjërat edhe historinë e kësaj marrëdhënie. Unë nuk ka pas ndërmend që të luaja aktivisht në politikë, në kuptimin në vijën e parë si një politikan profesionist dhe këtë gjë jua kam deklaruar këtu në këtë emision në 2009 juve. Madje atëherë ju kam thënë që nuk dëshiroj të merrem me këtë punë dhe nuk besoj se do të merrem ndonjëherë.

Por në 2013 u bëtë deputet i PS.

Koço Kokëdhima: Sigurisht. Nga kjo ka dalë ajo shprehja e famshme “kurrë mos thuaj kurrë” sepse nuk i dihet. Por, dhe e kam shpjeguar këtë histori, e kam shpjeguar që unë ama jam në politikë me personalitetin tim, unë jam në politikë me kuturën time, jam në poltikë me përgjëgjësitë e mia publike.

Dhe me vullnetin e Ramës.

Koço Kokëdhima: Jam në politikë me përgjegjësitë e mia publike, qytetare dhe atdhetare.

Po të mos donte kryetari i partisë ju nuk do të ishit në atë post z. Kokëdhima, sikurse nuk jeni në këtë moment që me sa duket kryetari i partisë nuk do.

Koço Kokëdhima: Tani për këtë çështje unë ju shpjegova qartësisht. Marrëdhënia ime personale është ajo që ju thashë.

Sa kohë keni pa komunikuar me Kryeministrin, me kryetarin e partisë?

Koço Kokëdhima: Tani në qoftë se ke pyetje të tjera përtej këtij raporti më thoni.

A ka pasur dorë kryetari i PS, kryeministri i vendit në largimin tuaj nga parlamenti përmes ndikimit në Gjykatën Kushtetuese ose mospërkrahjes tuaj në Gjykatën Kushtetuese?

Koço Kokëdhima: Nuk do t’ju jap juve përgjigjen që prisni, por do tju jap një koment…

Ju nuk e dini se çfarë përgjigje pres unë se po ta dinit përgjigjen…

Koço Kokëdhima: Shiko, siç ju përpiqeni të më lexoni mua dhe unë ju lexoj juve. Përveç të tjerash jemi edhe shumë kohë bashkë e bëjmë këtë lloj komunikimi. Përsa i përket mandatit tim Blendi, ne kemi diskutuar këtu tek ju dhe e kemi diskutuar shumë qartë, unë nuk kam bërë asnjë shkelje në kuptimin e detyrimeve të mia ligjore dhe nuk bëra asnjë lloji shkelje.

Ju ka quajtur me shkelje Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë z. Kokëdhima, s’jeni ju që e përcaktoni fajësinë.

Koço Kokëdhima: Unë e kam vendimin e gjykatës këtu, e di ç’thotë vendimi i gjykatës? Po ua lexoj shprehimisht se pavarësisht se këto kontrata, kontratat që ka bërë kompania ime Abissnet me komunat janë 11 kontrata në vlerën 2 milionë lekë, për këto kontrata flitet. Gjykata vlerëson se pavarësisht se këto kontrata janë lidhur përpara momentit të shpalljes së tij (nënkupto mua) si fitues si deputet dhe se Shoqëria Abissnet nuk ka marrë pjesë në asnjë procedurë prokurimi dhe nuk ka lidhur asnjë kontratë tjetër me institucionet shtetërore pas datës 02.08.13. Këto fakte në aspektin kushtetues nuk e përjashtojnë këtë deputet apriori nga përgjëgjësia. Pra, si thonë këta, s’ka bërë asnjë kontratë…

Po, atë që ju thashë edhe unë në intervistën e fundit, keni shkelur ligjin dhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Koço Kokëdhima: S’kam shkelur asnjë ligj asnjë Kushtetute.

E ka vërtetuar Gjykata Kushtetuese.

Koço Kokëdhima: S’kam shkelur asgjë unë. Përpara se unë të bëhem deputet kompania ime ka lidhur këto kontrata me ato komunat dhe nuk ka qenë asnjë lloji shkelje. Çfarë shkelje bëra unë?

Por nëse s’keni shkelur ligjin, përse nuk jeni më deputet z. Kokëdhima?

Koço Kokëdhima: Ta them unë pse.

Pse?

Koço Kokëdhima: Më ler ta shpjegoj. Ti mendon se ndjekësit e këtij emisioni kanë dijen dhe background që keni ju? Mendon se sot nuk ka ndjekës të rinj nga ata që nuk kanë qenë para 1 viti që kanë ndjekur neve? Prandaj më ler të shprehem unë për këtë gjë. Pra, nuk kam bërë asnjë lloji shkelje Blendi dhe kjo është një gjë e qartë sepse që nga çasti që unë jam bërë deputet e thotë vetë Gjykata Kushtetuese që unë s’kam kryer asnjë veprim. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nga pikëpamja formale ligjore, unë po ju shpjegoj këtë gjë, është një vendim kontradiktor, është një lajthitje.

Kush jeni ju ta quani të lajthitur Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë? Jeni një ish – deputet, shkelës i Kushtetutës.

Koço Kokëdhima: Dëgjoje dhe përpiqu ta kuptosh sepse e ka thënë vetë gjykata këtu që unë qysh nga çasti që jam bërë deputet s’kam bërë asnjë marrëveshje, asnjë veprim.

Por keni marrë para publike dhe i keni futur në xhepin tuaj.

Koço Kokëdhima: Jo s’është e vërtetë. Me këtë vendim që kanë bërë këto zotërinjtë, sikur ky të konsiderohej një veprim serioz i bie që në qoftë se ju për shembull keni një kërkim të ligjshëm, pra do të duhet për shembull të bëni një gjyq me Bashkinë e Tiranës për një punë që keni kryer me Bashkinë e Tiranës është rast konkret dhe ky që po të them, përpara 3 vjetësh e bënë gjyqin, merr formë të prerë pasi një aksioner bëhet deputet, si mendon ti do i marri lekët kjo kompani që ka bërë punë për Bashkinë e Tiranës 3 vjet më parë?

Po kjo kompani ndërkohë nuk është më kompani e këtij personi, se ky person largohet nga kompania në momentin që bëhet deputet, nuk përfiton më fonde.

Koço Kokëdhima: Pse do të largohet?

Po sepse nuk duhet të përfitojë më fonde publike.

Koço Kokëdhima: Po nuk përfiton ai.

Z. Kokëdhima ju keni të drejtë se kur parlamenti i Shqipërisë mbushet me oligarkë me biznesmenë me njerëz që më shumë marrin para publike, natyrisht që kështu do të ketë konflikte.

Koço Kokëdhima: E di si është vendimi i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2011 për Beqajn? Ka shpjeguar pikërisht këtë gjë dhe thotë: qëllimi i ligjvënësit, i kushtetutbërësit është që të mos lejojë një zyrtar të lartë që pasi të bëhet zyrtar i lartë të mos ndikojë për të shtuar burimet e të ardhurave të veta.

Po i shmangeni problemeve reale për të lidhur me një problem që nuk ka asnjë lidhje me këtë z. Kokëdhima.

Koço Kokëdhima: Ka shumë lidhje.

Unë nuk njoh një njeri që humb gjyqin dhe të pranojë që e ka humbur, ndërkohë thonë ma bëri gjykatësi me hile.

Koço Kokëdhima: Unë s’e kam bërë këtë që thua ti. S’e kam bërë.

S’keni gjë në dorë dhe ja po e bëni këtu.

Koço Kokëdhima: Në qoftë se ju për shembull e keni shtëpinë tuaj në një projekt që duhet të shpronësohet sepse do të bëhet një vepër publike si gjithë qytetarët e tjerë dhe ju jeni deputet, nuk mund të merrni paratë për shtëpinë tuaj sipas këtij vendimi. Në qoftë se Bashkia e Tiranës bën një rregullim të fasadës së pallatit tënd, ti duhet të ikësh nga deputet. Ndërkohë nuk është kjo fryma e ligjit dhe s’është ky ligji.

Ju po kërkoni të rregulloni ligjin nga fillimi, ndërkohë gjykata ju ka njohur shkelës të ligjit ju ka marrë mandatin e deputetit, pyetja ime ishte, a ka dorë PS në humbjen e mandatit tuaj të deputetit?

Koço Kokëdhima: Që të jesh i qartë për një gjë, gjykata nuk më ka shpallur mua fajtor për asgjë. Gjykata ka shpjeguar në vendimin e vet…

Nuk thashë fajtor, shkelës ligji.

Koço Kokëdhima: Jo shkelës të ligjit, absolutisht, as të Kushtetutës. Ka konstatuar thotë, pavarësisht në mënyrën si, ka konstatuar situatë papajtueshmërie dhe nuk ka thënë që ka shkelur ligjin Koço.

Papajtueshmëria a është shkeje ligji?

Koço Kokëdhima: Jo nuk është shkeje ligji. S’kam asnjë shkelje ligji unë, s’kam bërë asnjë veprim e kupton apo jo? Nga çasti që jam bërë deputet nuk kam kryer asnjë veprim thotë ky vendim.

Po përse ua kanë hequr mandatin e deputetit?

Koço Kokëdhima: Pyet zotëri dhe përpiqu të kuptosh.

Kë të pyes ? Ramën?

Koço Kokëdhima: Për mosbërjen e asnjë veprimi ma kanë hequr dhe unë po ta them që vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë është një vendim i ndikuar politikisht.

I ndikuar nga kush ?

Koço Kokëdhima: Një proces politik nga fillimi deri në fund dhe i ndikuar politikisht. Është një vendim që koha do ta vërtetojë. Është bërë vetëm njëherë është bërë vetëm për mua dhe nuk do të ndodhi më dhe nuk do të bëhet më.

Po sepse është premtuar që në zgjedhjet e ardhshme do të ketë më pak biznesmenë, normal që këto raste do të shmangen.

Koço Kokëdhima: Kjo është një teori që të paktën me kulturën tuaj unë nuk pres ta dëgjoj. Politika nuk vuan nga biznesmenët.

Politika vuan nga kriminelët.

Koço Kokëdhima: Nuk vuan nga biznesmenët dhe nuk vuan nga liria e konkurrencës, as të individëve dhe as të subjekteve politike, por vuan nga fakti që është një treg jo i hapur dhe i lirë.

Të kthehemi tek thelbi, vendim i motivuar politikisht, vendim i justifikuar politikisht, kush e ka ndikuar?

Koço Kokëdhima: Tani mos më pyet mua.

Po si mos të të pyes?

Koço Kokëdhima: Do të them edhe një gjë të fundit për këtë çështje dhe këtu mbyllet përgjigjia ime për këtë gjë, e kënaqshme ose jo.

Nëse gjykatësit e Gjykatës Kushtetuese i paguajnë me lekët e taksapaguesve shqiptarë, marrin një vendim të motivuar politikisht, ju duhet të më thoni nga kush e kanë marrë këtë vendim, kush e ka ndikuar Gjykatën e Republikës së Shqipërisë?

Koço Kokëdhima: Absolutisht një vendim politik. E kuptoni vetë se sa qesharake është gjithë kjo histori. Kur bëjmë fjalë për një sipërmarrës dhe biznesmen të rangut tim. Për një kompani që arkëton 3.5 deri në 4 milion euro në vit dhe bëjmë një diskutim këtu për 11 apo 13 kontrata të cilat kanë vlere, 2 mijë lekë, 3 mijë lekë, 4 mijë lekë , 5 mijë lekë që s’kanë lidhje me mua fare dhe të bëra të gjitha para se unë të bëhem deputet. Si e shkele ligjin ti?

Ligjin e keni shkelur ju.

Koço Kokëdhima: Po me çfarë mënyre?

E thotë Gjykata Kushtetuese, për mua nuk thotë që kam shkelur ligjin. Kush e ka ndikuar Gjykatën Kushtetuese? Edi Rama, Ilir Meta, kush?

Koço Kokëdhima: Asnjëherë unë nuk kam bërë sulme për këtë arsye, as ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese as nuk kam përgjuar njeri etj etj. e kam pranuar në heshtje këtë veprim absurd , këtë veprim komplet të palogjikshëm dhe në kundërshtim të plotë me të gjitha vendimet e mëparshme që ka marrë po kjo gjykatë kushtetuese dhe me të gjithë referencat që ka bërë. Këto mund të ndodhin në një vend vetëm si Shqipëria, kur t’I thuash një deputeti do ikësh sepse para se të bëhesh deputet ti ke bërë 13 kontrata me vlerë 2 milion lekë , kompania jote, jo ti..

Gjykata është e paaftë?

Koço Kokëdhima: Gjykata është e ndikuar plotësisht politikisht.

Kush e ka ndikuar? Se përpara ja vinit fajin Saliut edhe e kalonit.

Koço Kokëdhima: Mos më fol për Saliun sepse Saliu është njeriu që ka mëkatuar më shumë ndaj meje në gjithën e tij.

Në rastin konkret, kush ju ka ndikuar konkretisht?

Koço Kokëdhima: Është njeriu që ka bërë aq shumë poshtërsi mbi mua për vetëm një arsye. Vetëm për arsye se më ka pasur një sipërmarrës të mediave kritike, të mediave të papajtueshme me politikat e tij të papranueshme për popullin shqiptar.

Çdo të thotë kjo? Po keni bashkëpunuar ju në 2005 me Sali Berishën, e mbani mend z Kokëdhima apo se quani këtë?

Koço Kokëdhima: Të jam përgjigjur për të gjitha , tani jeni duke u kujtuar për intervistën që kemi bërë këtu. Në qoftë se ju doni të bëni intervistën e vitit 2005 kthejmë këtu edhe ta ndjekim.

Ju s’po më përgjigjeni, pyetja është konkrete, kush e ka diktuar politikisht gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë?

Koço Kokëdhima: Gjykatën Kushtetuese të Shqipërisë e kanë përdorur dhe ndikuar politikisht kundër meje të djathtët dhe të majtët, kaq.

Cilët të majtë?

Koço Kokëdhima: E kam mbyllur përgjigjën për këtë temë, e kënaqshme apo jo.

Ka pasur komente në shtyp që ka qenë Ilir Meta që ka lobuar për t’ju shkarkuar ju, pra për t’ju marrë ju mandatin e deputetit, është e vërtetë?

Koço Kokëdhima: I kam dëgjuar unë këto teorira dhe një nga gjërat më të papranueshme për mua është që njerëz të caktuar të përdorin mua pasi e kanë bërë këtë krim mbi karrierën time se nuk është ndonjë problem i madh se më hoqën mandatin e deputetit. Në jetën time kjo nuk ndikon asgjë. Por, e kanë bërë këtë gjë dhe pasi e kanë bërë këtë gjë të fillojnë dhe të përpiqen të më ndikojnë mua që unë të hidhem herë kundër këtij herë kundër këtij. Nuk përdorem unë kundër askujt personalisht .

Pra, në këtë rast po thoni nuk përdoreni kundër Metës?

Koço Kokëdhima: Absolutisht s’përdorem dhe absolutisht nuk e akuzoj.

Kush ka interes t’ju vendosë ju kundër Metës?

Koço Kokëdhima: Kjo nuk është një çështje që duhet të ma bëni mua pyetje. Madje është një pyetje që nuk duhet të ma drejtoni fare.

Ju po thoni që po më përdorin dhe pyetja ime është e drejtëpërdrejtë z. Kokëdhima që do të thotë kush ka tentuar t’ju përdorë ju kundër Ilir Metës? Atëherë i bie që ka qenë PS nga e majta që ka punuar kundër jush?

Koço Kokëdhima: I bie që ju kur i zbuloni këto raportojini fiks.

Përse z. Kokëdhima e majta lobonte kundër jush për të larguar nga parlamenti kur ju ishit një deputet i saj?

Koço Kokëdhima: Mos të hyjmë në këto historira se nuk janë gjëra që mund të çojnë përpara këtë debat.

Këto janë thelbësore. Në qoftë se një deputet i PS pretendon se forca e tij politike ka lobuar për ta hequr nga është lobim i pjesshëm apo është lobim i partisë?

Koço Kokëdhima: Unë nuk mund të them dot, nuk bëhen këto si lobime partie sigurisht dhe nuk ndodhin këto kështu që të marri një vendim partia dhe të bëjë gjëra të tilla. Nuk kam ndërmend që të merrem me këto lloji historish sepse nuk kanë asnjë interes për mua.

Po si ka funksionuar? Praktikisht ka patur një plan për t’ju larguar juve nga PS nga brenda PS ?

Koço Kokëdhima: Blendi unë i kam shpjeguar këto qëndrime, i shpjegova edhe sonte këtu dhe i kam shumë të qarta.

A keni tentuar ta sqaroni këtë problem drejtëpërdrejt me Edi Ramën?

Koço Kokëdhima: Nuk mendoj se është një çështje që meriton energji nga ana ime. Është për mua një çështje që e kam zgjidhur në mënyrë të tillë, e kam çuar për ankim në Gjykatën e Strasburgut këtë çështje, këtë vendim të gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe do të pres me qetësi, s’kam ndonjë problem. E pres me qetësi verdiktin e Gjykatës Kushtetuese. Unë di vetëm kaq që jo vetëm nuk kam bërë asnjë lloji shkelje, por e kam bërë në mënyrë shembullore detyrën time si deputet i PS.

Z. Kokëdhima, ju po thoni pa a shumë që ka pasur segmente të PS që kanë ndikuar në Gjykatën Kushtetuese për të hequr mandatin tuaj të deputetit, duke bërë një motivim politik të çështjes. Ka ndikim PS në Gjykatën Kushtetuese se deri tani PS ka thënë që nuk kemi asnjë ndikim mbi gjyqësorin?

Koço Kokëdhima: Unë nuk i përgjigjem më kësaj çështje sepse e kam mbyllur përgjigjen. E kam shpjeguar plotësisht këtë fenomen. Edhe sonte këtu e kam shpjeguar plotësisht.

Meqenë se ju thoni se Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë është e motivuar polotikisht dhe ka marrë një vendim politik, përse keni qenë kundër Reformës në Drejtësi?

Koço Kokëdhima: Mirë po pse i lidhe këto të dyja bashkë që ta kuptojmë.

Po në qoftë se një gjykatë motivohet politikisht dhe merr një vendim pa të drejtë, reforma është një zgjidhje që kjo gjykatë të mos funksionojë më, apo jo? Me qenë se e vetëquani veten viktimë e sistemit të drejtësisë, duhet të ishit i pari që duhet të bërtisnit në këtë drejtim.

Koço Kokëdhima: E para njëherë që ju thoni një gjë krejtësisht të pavërtetë kur mendoni që unë jam kundër Reformës në Drejtësi. Këtë nuk e kam thënë asnjëherë, nuk e keni dëgjuar prej meje asnjëherë, përkundrazi, në publikimet e mija kam theksuar që unë e kuptoj nevojën ulëritëse për një Reformë në Drejtësi, për një reformë të besueshme, serioze, profesionale në drejtësi. Unë kam pasur kontestime për mënyrën se si bëhej Reforma në Drejtësi dhe e kam shpjeguar.

Keni pasur frikë z. Kokëdhima nga mënyra se si bëhej reforma?

Koço Kokëdhima: Për çfarë?

Për ju personalisht?

Koço Kokëdhima: Për çfarë do kem frikë unë?

Njerëzit që janë marrë me biznese, me shumë akuza mbi kurriz natyrisht që kanë më shumë frikë se njerëzit që s’kanë asgjë për të humbur.

Koço Kokëdhima: Absolutisht jo, që të kuptosh, një person që është marrë me biznesin nuk ka ndonjë arsye që të ketë frikë nga Reforma në Drejtësi. Nga Reforma në Drejtësi duhet të kenë frikë ata që kanë bërë korrupsion me interes të shtetit, me kompetencat dhe me funksionet publike. Ata që kanë shpërdoruar detyrën, ata mund të kenë frikë. Ata që kanë bërë krim të organizuar dhe korrupsion. Sipërmarrësit kanë qenë në punën e tyre dhe sipërmarrës si unë kanë qenë gjithmonë në opozitë me qeveritë dhe të vetmen mburojë. Unë kam pas vetëm ligjin, s’kam pas asnjë qeveri në krahun tim dhe nuk kam frikë nga askush.

Atë ligj që bëhet gjithmonë me më të fortin z. Kokëdhima?

Koço Kokëdhima: Unë kam qenë gjithmonë në anën e qytetarëve të thjeshtë. Kam bërë opozitë me qeveritë gjithë jetën time dhe ti e di këtë gjë, e di shumë mirë.

Kur qeveritë kanë cënuar interesat tuaja?

Koço Kokëdhima: Gjithmonë. Jo për interesat e mija, por për një gjë shumë të thjeshtë, kur kanë qenë cënuar interesat e popullit shqiptar, interesat e qytetarëve, kur kanë shkelur ligjet kur kanë bërë thagma nga ato që kanë bërë pafund, etj etj dhe unë e kam artikuluar qëndrimin tim gjithmonë hapur.

Keni qenë Robin Hudi i kësaj shoqërie që keni dalë ta mbroni shoqërinë edhe të shkrini pasurinë tuaj?

Koço Kokëdhima: Unë kam qenë mediabërës dhe e kam bërë në mënyrë shumë dinjitoze këtë çështje dhe kam bërë gjithmonë zgjedhjen time në anën e interesit publik dhe nuk kam bërë qoka me qeveritë dhe nuk kam bërë miqësi me qeveritë, por kam bërë opozitarin, por kam bërë rolin e njeriut që duhet të mbështeste shtypin e tij dhe në mënyrë të pavarur, me një politikë editoriale të pavarur, në mbështetje të qytetarëve dhe në opozitë të fortë me qeverinë. Kurrë nuk kam lejuar që të shpifet për askënd. Kurrë nuk e kam përdor shpifjen.

Dy javë më parë jeni akuzuar nga Ministri Tahiri që keni shpifur për dy raporte që nuk ekzistojnë.

Koço Kokëdhima: Kam bërë zanatin që e kanë bërë shumë mediabërës dhe shumë njerëz të shtypit që bëhen me qeveritë unë se kam bërë kurrë këtë. Unë kam mbajtur qëndrime parimore. I kam dhënë liri profesionale reporterëve të shtypit dhe i kam garantuar atyre integritet profesional edhe kur kanë shkruajtur kundër qeverive.

Ju solla rast konkret të shpifjes, rasti kundër Ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, i deklaruar nga Tahiri i sajuar nga fillimi në fund.

Koço Kokëdhima: Të kthehemi tek çështja e Reformës në Drejtësi. E kam shpjeguar publikisht, nuk kam qenë kurrë Reformës ne Drejtësi, përkundrazi kam qenë për të bërë një Reformë në Drejtësi, të shëndetshme, të besueshme dhe të zbatueshme.

Por jo në ndikimin e ndërkombëtarëve? Këtë keni pasur parasysh.

Koço Kokëdhima: Tek Sokol Balla kam shpjeguar që Reforma në Drejtësi nuk duhet të përdoret si alibi për të rrënuar sovranitetin kombëtar.

Ç’do me thënë sovranitet?

Koço Kokëdhima: Sovranitet është një nocion që e di kushdo . Ju e dini shumë mirë.

Sovraniteti vjen dh ereduktohet përditë z. Kokëdhima në momentet integruese. Sovraniteti dhe integrimi janë dy koncepte të cilat shpesh herë ndeshen me njëra tjetrën.

Koço Kokëdhima: Jam shumë dakord me ju, edhe me këtë concept që thoni ju . Shqipëria ka zgjedhur që të ardhmen e vet që të integrohet në BE, është përfshirë në NATO dhe e ardhmja e saj Euroatlantike është e qartë.

Reformën e kërkonte SHBA dhe BE.

Koço Kokëdhima: S’jemi I vetmi vend në NATO dhe s’jemi I vetmi vend në BE. Jemi një nga shumë vende apo jo?

Jemi I vetmi vend ku nuk është dënuar asnjë zyrtar I lartë ndhe asnjë njeri I fuqishëm.

Koço Kokëdhima: kur bëjmë më fjalë për një vend që integrohet në BE, që është pjesë e NATO-s do të thotë që ky vend do të lëshojë patjetër sovranitet dhe do ta lëshojë sovranitetin siç e lëshojnë të gjithë anëtarët e tjerë të këtyre aleancave. Përmes marrëveshjeve ndërkombëtare . Pra kur unë marr si shtet, aderoj në një marrëveshje ndërkombëtare , e marr këtë marrëveshje studio avantazhet dhe dizavantazhet bindemi, e sjellim në parlament, miratojmë marrëveshjen. Ndërsa mënyra se si u bë reforma në drejtësi në Shqipëri u bë siç nuk është bërë në asnjë vend tjetër të BE, në asnjë vend të NATOS. Nëse ju mendoni se kjo që them unë nuk është e vërtetë atëherë ju vazhdoni këtë lojë.

Ku i keni ju vërejtjet konkrete për reformën, për përfshirjen e ndërkombëtarëve?

Koço Kokëdhima: Unë e kam shpjeguar, sigurisht që reforma në drejtësi duhej të bëhej në një mënyrë tjetër duke përfshirë shumë mirë, gjerësisht gjithë mendimin e njerëzve të ditur të këtij vendi, e profesoratit të këtij vendi , e akademikëve të këtij vendi, e gjykatësve, e prokurorëve e të gjithë këtyre njerëzve që praktikisht do të përfshihen në këtë çështje.

Ku qëndron kontestimi konkretisht zoti Kokëdhima? Çfarë ka bërë keq qeveria e Shqipërisë?

Koço Kokëdhima: E shpjegova, nuk mund të ndodhi tani, që të marrim të bëjmë ligjet, të bëjmë ligjet për reformën në drejtësi, bëjmë gjithë këto ligje, shtatë ligje në një ditë, pa bërë asnjë dikutim publik, pa bërë asnjë dëgjesë publike, pa bërë asnjë shpjegim, pa bërë asnjë argumentim e kështu me rradhë. Merr ligjet, vëri draftet në tavolinë dhe shko e miratoji. Ky sistem nuk është një Republikë Parlamentare. Kjo është një Republikë, një sistem siç e quan Agron Alibali “partitokraci” dhe “ambasadorokraci”.

Po kontestoni përfshirjen e ambasadorit Lu dhe zonjës Vlautin, se këta të dy ishin të përfshirë?!

Koço Kokëdhima: Unë nuk jam këtu për të bërë lojra.

Por po thoni “ambasadorokraci?”

E them me zë të lartë “ambasadorokraci”, me ato veprimet që u bënë atje, shkojnë ambasadorët nëpër grupet parlamentare dhe ato që marrin deputetët dhe i shantazhojnë deputetët, i trajtojnë deputetët si punëtorë krahu, i trajtojnë në atë farë feje, jo si një parlament i popullit.

Sepse deputetët lejojnë, që të trajtohen në atë mënyrë zoti Kokëdhima.

Koço Kokëdhima: Ky është një gjykim shumë sipërfaqësor, nuk zgjidhen ambasadorët nga populli dhe nuk zgjidhen nga populli shqiptar. Janë të ngarkuar nga shtetet e tyre, për punët e tyre etj etj dhe duhet të kenë respekt për përfaqësuesit e popullit dhe rruga kur bëjnë fjalë për të ndërtuar dhe për të bërë një ndryshim të thellë të kushtetutës, si ai që bëmë ne, që ndryshuam një të tetën e kushtetutës etj etj, këtë nuk do ta bëjmë duke i marrë dhe rekretuar deputetët e opozitës. Nuk mund ta bëjmë këtë gjë.

Kjo është skandal!

Koço Kokëdhima: Është skandal pra dhe çfarë kundërshtova unë? I thashë që: “një reformë në drejtësi, një reformë kushtetuese duhet të jetë konsensuale. Pse? Sepse s’i ke vetëm ti votat.

E keni me draftin apo me mënyrën sesi u aprovua drafti sepse janë dy çështje të ndryshme?

Koço Kokëdhima: Unë nuk bëj specialistin e juristprudencës, unë bëj diskutim politik këtu dhe kontestimet e mia janë politike. Për mënyrën, për rrugën, për metodën, për nxitimin, për intransparencën, për cënimin e parimeve të shenjta që sovraniteti i vendit nuk negociohet janë çështje me rëndësi. Nuk nisen nga një emergjencë e momentit.

Kush po na e merr ne lirinë, çfarë do të thotë kjo?

Koço Kokëdhima: Tani këto janë parime, ti nuk do që ti konsiderosh këto parime? Kultura ime është kjo zotëri. Unë nuk dal nga vetja ime.

Zoti Kokëdhima, kjo është një kulturë që e kemi pasur para vitit 90 dhe na çoi atje ku na çoi.

Koço Kokëdhima: Shumë gabim të rëndë ke ti, ky është një spekullim i madh që bën ti .

Si është spekullim i madh?

Koço Kokëdhima: Që të thuash, që të respektosh sovranitetin e një vendi, nëqoftëse këtë e konsideron teori enveriste dhe teori të diktaturave, ky është një gabim dhe lajthitje nga ana jote.

Jo jo, sovraniteti i vendit nuk është tek fakti që gjyqtarët nuk dënojnë njerëzit e fuqishëm në këtë vend, që nuk dënojnë politikanët e korruptuar, që nuk dënojnë njerëz të cilët kanë bërë zullumin, se kur vjen puna tek kjo, citojmë sovranitetin, kur vjen puna tek një gjë tjetër nuk e citojmë.

Koço Kokëdhima: Nuk ka më të prekur sesa sipërmarrësit dhe investitorët në një vend, nga korrupsioni dhe mungesa e drejtësisë, nuk ka më të prekur. Nuk janë sipërmarrësit ata që e kërkojnë korrupsionin dhe nuk janë sipërmarrësit ata që fitojnë nga korrupsioni.

Po kush janë?

Koço Kokëdhima: Nga korrupsioni fitojnë njerëzit që nuk janë sipërmarrës, ata që i marrin si kërpudha nga një hiç dhe i bëjnë brenda 24 orëve njerëz me para. Ata që i marrin nga rruga dhe i bëjnë të pasur, siç ka ndodhur këtu 25 vite.

Po kush i merr, ata që nuk duan të dënohen?

Koço Kokëdhima: Politikanët e këtij vendi.

Politikanët e këtij vendi kanë frikë të dënohen nga drejtësia se për këto bëhet fjalë?!

Koço Kokëdhima: Ne duhet të analizojmë sistemin kushtetues të Shqipërisë dhe duhet që këtë sistem ta modifikojmë, ta çojmë përpara pa i humbur gjërat e shenjta dhe pa shkelur parimet që nuk duhen shkelur.

Kryetari i partisë suaj, u shpreh live në televizor që unë jam gati të më sjelli BE-ja një letër të bardhë dhe ia firmos për Reformën në Drejtësi. Shkoni dhe gjejeni tek pala tjetër. Po thoni që ka bërë gabim?

Koço Kokëdhima: Unë për vete këtë çështje nuk e bëj asnjëherë.

Që do të thotë jeni kundër? Ia keni thënë këtë kryeministrit?

Koço Kokëdhima: Sigurisht që unë i kam shprehur qendrimet e mia në parti dhe për këtë rast unë i kam shprehur, edhe publikisht i kam shprehur që ne kemi nevojë për një Reformë në Drejtësi shumë serioze, të zbatueshme, të përfshijmë të gjithë aktorët dhe të realizohet në një mënyrë që respekton: popullin tonë, që respekton sovranitetin e vendit, që respekton gjithë qytetarët e këtij vendi dhe atë mendim shkencor që kemi, se nuk janë njerëzit këtu siç i vëmë ne në tufë dhe i themi të gjithë janë të korruptuar.

Padyshim që është e gabuar!

Koço Kokëdhima: Kemi këtu intelektualë të shkëlqyer, kemi këtu avokatë të shkëlqyer , kemi këtu gjykatës të shkëlqyer etj, por kemi nevojë për mjedis.

Zoti Kokëdhima a ndani të njejtat ide ose opinione me zotin Meta gjatë kohës së Reformës në Drejtësi?

Koço Kokëdhima: Pikëpamjet e mia për Reformën në Drejtësi, unë i kam bërë publike gjithmonë. Nuk i kam negociuar as me zotin Rama e as me zotin Meta, as me një tjetër. I kam shprehur qartësisht sepse unë kështu mendoj, që është në të mirën e Shqipërisë.

A ka qenë reforma në drejtësi pika e një thyerjeje midis Ramës dhe Metës?

Koço Kokëdhima: Tani reforma në drejtësi ishte një reformë që e ka lëkundur frymën e bashkëpunimit mes koalicionit tonë, e ka lëkundur.

Reforma në Drejtësi ka lëkundur frymën e bashkëpunimit me Ps dhe LSI?

Koço Kokëdhima: Po patjetër, kështu mendoj unë.

Përse?

Koço Kokëdhima: Për mënyrën sesi është bërë, për mënyrën sesi u zhvillua kjo reformë.

Deri në çfarë mase e ka lëkundur?

Koço Kokëdhima: Unë nuk e di ta them këtë gjë, por di që reformat që ndërmerr një koalicion qeverisës duhet t’i shërbejnë stabilitetit të qeverisjes. Kjo reformë në një rrugë siç unë shpjegova, një rrugë konsensuale, në një rrugë të matur, të pjekur, me diskutim të detajuar, të hapur, transparent me publikun të të gjitha çështjeve të saj nuk do të thotë që të mos bëhesh më mirë seç u bë, pra t’i shërbente edhe forcimit politik edhe konsensusit politik edhe stabilitetit politik dhe forcimit të koalicionit qeverisës.

Zoti Kokëdhima ka shumë pak njerëz në Shqipëri që e dinë që ju keni qenë, në mos negociator, por edhe një lloj garanti i marrëveshjes Rama – Meta përpara se kjo të ndodhte në prill të vitit 2013. Është e vërtetë apo jo?

Koço Kokëdhima: Unë kam punuar gjithmonë me konceptin e të majtës së bashkuar.

Keni qenë një lloj garanti apo jo?

Koço Kokëdhima: E kam bërë me dëshirë këtë gjë sepse kam një bindje të thellë për këtë çështje.

Keni qenë kumbari i marrëveshjes. Kush e ka prishur marrëveshjen Rama Meta?

Kjo marrëveshje nuk është prishur…

Po ajo funksionon, ndajnë interesa, por nuk është më bashkëpunimi i 2013-tës dhe ju jeni koshient për këtë apo jo?

Koço Kokëdhima: Ajo është një marrëdhënie e komplikuar padyshim, sepse natyrshëm që ka në një koalicion me dy parti që qeverisin sëbashku, por që kanë interesa partiake të ndryshme, sigurisht që një marrëdhënie e tillë në një koalicion të tillë është shumë dinamike edhe është delikate si e tillë. Ky koalicion funksionon. Për mua LSI i ka qendruar me korrektesë koalicionit. Unë nuk jam dakort me pikpamjet e zotit Meta për disa çështje, por për mendimin tim ato kanë qenë serioze në këtë koalicion, në kuptimin e angazhimeve dhe përgjegjësive që kanë pas në koalicionin me ne dhe nga kjo pikpamje, unë mendoj që ky koalicion ka funksionuar në rregull, ka ecur në rregull dhe nuk është prishur, përkundrazi ne duhet ta shqyrtojmë me kujdes.

Ju thoni që LSI i ka qendruar korrekte koalicionit, do të thotë që PS nuk ka qenë në të njejtën masë korrektese?

Koço Kokëdhima: Absolutisht nuk e thashë këtë gjë!

Është ky koalicion në një lloj krize?

Koço Kokëdhima: Koalicioni mes PS dhe LSI që ndryshe unë e quaj e Majta e Bashkuar dhe vazhdimisht kam përdor këtë term, për të vënë theksin në diçka shumë thelbësore. Më ler të bëj një retrospektivë të thjeshtë. Në vitin 2005, Partia Socialiste dhe LSI hyjnë të ndara në zgjedhje dhe e majta humbi. Në vitin 2007 hyjmë bashkë në zgjedhjet vendore dhe e majta fitoi.Në 2009 hyjmë veç e veç dhe humbëm. Në 2011 hyjmë veç e veç, në Tiranë humbëm. Në 2013 hyjmë bashkë dhe fituam, në 2015 hyjmë bashkë dhe fituam pothuajse gjithçka. Sa herë kemi hyrë të bashkuar, kemi qenë fitues.

Fituat dhe vodhët gjithçka se kishte kontestime në zgjedhjet e 2015…

Koço Kokëdhima: Jam shumë serioz në gjërat që deklaroj dhe gjërat që unë di i them me përgjegjësi të madhe.

Dhe ta mbyll këtë, sa herë kemi hyrë të bashkuar, kemi fituar, sa herë e majta ka hyrë e ndarë ka humbur. A ndodh kështu edhe në të ardhmen? Ka shumë të drejtë çdo njeri të ketë gjykimin e vet. Unë vetë kam gjykimin tim që, e majta e bashkuar duhet që të thellojë bashkimin e vet dhe duhet ta reformojë vetë koalicionin e saj, me qëllim që t’i japi vendit cilësi më të lartë qeverisëse.

Çfarë nuk ka funksionuar në raportin Rama Meta?

Koço Kokëdhima: Unë po them çfarë mendoj se duhet bërë më mirë, ndofta është edhe një përgjigje e asaj që duhet të funksionojë më mirë. Kur them për të Majtën e Bashkuar, ajo është shumica absolute në Shqipëri dhe e Majta e Bashkuar ka përgjegjësinë, që jo vetëm të jetë bashkë për interes të marrjes së pushtetit, por të jetë bashkë edhe për të kënaqur pritshmëritë e popullit shqiptar, për një qeverisje gjithnjë e më të mirë, për të punuar gjithnjë më mirë dhe për të realizuar pritshmëritë e qytetarëve, jo vetëm thjesht ta ruajmë këtë bashkëpunim meqënëse ky na mban në pushtet. Kur flasim për të Majtën e Bashkuar, nëqoftëse ndërtojmë një të majtë të bashkuar e modernizojnë, e aftësojmë, e bëjmë që jo të qeverisi me parcela, njëri të tijën e tjetri të vetën, por të qeverisi me standarde të njejta, me transparencë, jo duke i përdorur segmentet për interesa partiake, por vetëm për interesa qytetare dhe shtetërore. Atëherë ne mund ta modernizojmë këtë të majtë.

Kjo është teorike zoti Kokëdhima, kjo nuk ka funksionuar.

Koço Kokëdhima: Kjo nuk është teorike, por unë vij në përfundimin që po ta shpjegoj, që Partia Socialiste dhe LSI-ja duhet të prodhojnë institucione që e modernizojnë secilën më vete dhe të dyja së bashku, për të qenë në lartësinë që kërkojnë qytetarët e vendit në qeverisje.

Përse raporti Rama Meta është problematik në këto momente zoti Kokëdhima?

Koço Kokëdhima: Është problematikë në këtë kuptim që them unë, që duhet të bëjë më shumë progres.

A ka pasur një moment kur Meta hidhte vota për të rrëzuar Ramën në korrik, madje e deklaroi një gjysmë plani. Dhe a keni qenë ju pjesë e planit të Metës për të rrëzuar kryeministrin Rama?

Koço Kokëdhima: Këto janë spekulime, miku im, unë nuk përfshihem kurrë në histori të tilla, as nuk jam përfshirë, e as nuk përfshihem as sot e as në të ardhmen. Nuk luftoj unë kundër qeverisë së Partisë Socialiste.

Çfarë do me thënë që ju nuk luftoni kundër qeverive të PS?

Koço Kokëdhima: Unë nuk negocioj bindjet e mia, jam në politikë për interesa popullore dhe qytetare.

Nëse qeveria e Partisë Socialiste i ka gabim bindjet e saj dhe bien ndesh me bindjet e tua?

Koço Kokëdhima: Unë do ti artikuloj qartësisht të gjitha!

Dhe jo të përplaseni me të?

Koço Kokëdhima: Sigurisht, do t’i them haptazi.

Vjen një moment që mund të ketë qenë i tillë, për arsye të reformës në drejtësi, për arsye të tjera, ju mund të bashkëpunonit për të shmangur një problem të PS-së.

Koço Kokëdhima: Se kuptova…

Që do të thotë, që ju thoni unë kurrë nuk i dal kundër partisë socialiste, por nëse partia Socialiste ju del kundër për interesa…

Koço Kokëdhima: Jo, jo unë i komplotoj, jo që të dal kundër pikpamjeve të mia.

Ka pasur një bisedë mes jush dhe zotit Meta për këtë çështje?

Koço Kokëdhima: Asnjëherë!

A ju ka shprehur pakënaqësi zoti Meta sipas infomacioneve të mia, ju keni raporte të afërta me zotin Meta, jeni takuar shpesh. A ju ka shprehur ai pakënaqësi për zotin Rama sesi po e qeveris vendin?

Koço Kokëdhima: Nuk ka diçka speciale për ta thënë këtë gjë, nuk ka diçka të veçantë. Në një koalicion ka gjithmonë shumë çështje për të cilat ne kemi gjykime të ndryshme, mendime të ndryshme dhe vlerësime të ndryshme. Këto janë normale në politikë.

Hyn tek e Majta e Bashkuar edhe PDIU-ja?

Koço Kokëdhima: Jo! Për mua jo.

Si e komentoni ju përfshirjen e saj në qeveri?

Koço Kokëdhima: Së pari dua të them një gjë, që vetë personalisht kam qenë gjithmonë shumë sensibël, i ndjeshëm për çështjen çame. Jam artikuluar gjithmonë në favor të çështjes çame edhe në mediat tona, por edhe kur kam qenë në vizita në Greqi e kam bërë këtë gjë, edhe në mediat e tyre apo konferenca shtypi. Kam artikuluar qartësisht gjithmonë egzistencën e problemit çam dhe të drejtën e çamëve që është mohuar padrejtësisht.

Po flasim për një parti si pjesë e qeverisjes, jo për çështjen çame.

Koço Kokëdhima: Së dyti, dua të them edhe një gjë tjetër që edhe me deputetët e PDIU-së, unë kam patur gjithmonë marrëdhënie korrekte. Nuk kam asgjë personale.

Nuk po flas për çështje personale, por a duhet të jetë pjesë e qeverisjes suaj apo jo?

Koço Kokëdhima: Por për mendimin tim, PDIU nuk është në një koalicion të natyrshëm me ne, nga pikëpamja e të majtës sepse PS-ja dhe LSI bëjnë 85 vota, nuk bëjnë 70 vota ose 68 vota, pra kanë shumicë të cilësuar që nuk ndryshon nga përfshirje të partive të tjera. Ne kemi dy grupime partish në Shqipëri. Kemi partitë kryesore që janë PS-ja, PD-ja dhe LSI-ja, kemi edhe një grupim tjetër partish që pak më shumë apo pak më pak janë grupimi i dytë.

Grupimi i parë i partive politike sigurisht që është një grupim me probleme, në pikpamje të standardeve politike, në pikpamje të demokracisë së brendshme, në pikpamje të funksionimit organizativ, në pikpamje të koherencës ideologjike etj etj. Janë parti me shumë probleme, por po them që këto janë tri parti që mund t’i quajmë parti politike në Shqipëri. Partitë e tjera që janë partitë e vogla, më shumë ngjajnë me organizime parapolitike, për shkak të standardeve, për shkak se nuk kanë kapacitetet e mjaftueshme, nuk kanë burime njerëzore etj etj, dhe nuk ofrojnë vlera në qeverisje, nuk e pasurojnë një qeverisje me vlera. Sigurisht që kur hyn në një koalicion zgjedhor, padyshim që ai koalicion para zgjedhjeve kushtëzohet nga nevoja për të thithur çdo vote, që ti të maksimizosh suksesin tënd dhe është tjetër gjë koalicionet, që bëhen përpara zgjedhjeve me ato që bëhen pas zgjedhjeve. Në zgjedhjet e 2013 PDIU-në ne e kishim kundër, nuk ishte me PS-në, ishte me PD-në dhe nga kjo pikëpamje është krejt e panatyrshme dhe nga natyra e elektoratit të tyre edhe nga fakti që janë një organizim në partitë e vogla që janë më shumë parti parapolitike që nuk sjellin vlera në qeverisje, nuk sjellin cilësi në qeverisje, sjellin më shumë interesa të vogla, deformime në treg, përdorin institucionet, i përdorin të gjitha për të bërë vota dhe para.

Po pse nuk hyn LSI-ja në këtë model?

Koço Kokëdhima: PS-ja, PD-ja dhe LSI-ja janë tri parti që sot janë tri parti të rëndësishme, me kapacitete që nuk mund të krahasohen me partitë e tjera. Unë nuk jam kundër partive të vogla.

Më lejo të them edhe diçka për këtë. Nuk jam kundër egzistencës së tyre, nuk jam unë që me këto mendime ato të jenë kështu të anatimuara nga këto gjëra që thamë, por janë kushtet, është situata e tregut politik në Shqipëri, është fakti që politika në Shqipëri dhe sistemi zgjedhor, janë të tilla që nuk i favorizojnë partitë e vogla. Është monopol politika në Shqipëri, monopol i partive të mëdha.

Zoti Kokëdhima meqënëse ju folët për ideale, për partinë ideologjike etj, a janë këto parti që janë mbushur me banditë, kriminelë, njerëz që kanë probleme me ligjin, njerëz të cilët kanë nga pesë emra, njerëz të cilët janë marrë me trafik droge, prostitucioni, me vrasje nëpër kryeqytetet e Europës dhe kanë qenë kolegët tuaj deri para ca muajsh?

Koço Kokëdhima: Ju e keni fjalën për grupet parlamentare?

Po për grupet parlamentare, sidomos aty ku keni aderuar edhe ju zoti Kokëdhima.

Koço Kokëdhima: Grupi parlamentar ku kam aderuar unë, nuk është një rast për ta përdor si shembull, janë në të gjitha grupet parlamentare, në këto vite të tranzicionit ka pasur shumë raste kur njerëzit, individët që janë zgjedhur nuk kanë dhe nuk gëzojnë cilësitë që do të pëlqenin qytetarët dhe që meritojnë të jenë në atë sallë parlamenti.

Cilësi është gjë tjetër, shkelja e ligjit dhe precedentët penalë janë gjë tjetër.

Koço Kokëdhima: Jam shumë dakort unë që ka njerëz që nuk meritojnë fare që të jenë në parlament dhe as nëpër këshillat bashkiakë apo komunalë.

Përse kanë hyrë këta personazhe?

Koço Kokëdhima: Sepse sistemi që ne kemi sot është një sistem me probleme. Është zhdukur roli i qytetarëve në përcaktimin dhe infiltrimin e individit.

Po kryetarët e partive pse i marrin këto?

Koço Kokëdhima: Kyetari i partisë është një person. Ne ligjin e njohim, kryetari i partisë në fjalë që paraqet listat në KQZ. Kryetarët e partive veprojnë në shkallën e tyre të njohjeve, në ndikimet që kanë nga oblektivat elektoralë, në pragmatizmin electoral, në shumë ndikime dhe në shumë konjuktura. Unë nuk kam qenë dakort në asnjë rast.

Si nuk keni qenë dakort, e keni thënë këtë?

Koço Kokëdhima: E kam thënë gjithmonë kur kam diskutuar çëshjte të tilla, që kurrë ndonjëherë nuk kam qenë dakort që të operojmë me lëshime të tilla, sepse këto në terma afatmesme dhe afatgjata, janë të dëmshme.

Kush garanton që këta persona me para, me dhunë, me të gjitha metodat që kanë përdorur nuk ecin përpara në listat e hapura?

Koço Kokëdhima: Tani ne kemi një sistem zgjedhor, ky sistem që kemi tani, ky ka anët e veta positive dhe ato negative edhe në raport me një sistem të listave të hapura. Që të më kuptosh, unë nuk jam kundër listave të hapura.