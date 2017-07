Parandalohet ngjarja e rëndë, adoleshenti më armë kërcënon 20 – vjeçarin

Publikuar | 09:42

Ndërhyrja në kohë e policisë së Kurbinit parandalon përshkallëzimin e një konflikti.

Dy të rinj kanë debatuar me njëri- tjetrin në një lokal në Laç. Pas një telefonate menjëherë në vendngjarje ka shkuar policia e cila ka arrestuar autorin e konfliktit Joel Gjergji, i cili ishte i armatosur.

Gjergji, pas një konflikti për motive të dobëta ka kanosur me armë zjarri pistoletë si dhe e ka goditur me pjesët metalike të saj 20 – vjeçarin me inicialet D.N.banues në Laç.

Reagimi në kohë i policisë së Komisariatit të Kurbinit ka bërë të mundur arrestimin e tij. Gjithashtu policia ka sekuestruar armën e zjarrit pistoletë e markës Ekol Special 99, e mbushur me fishek në fole , si dhe me 2 fishekë në krehër të cilat i mbante pa leje./tvklan.al