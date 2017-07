Parashikimi i motit 11 Korrik 2017

Publikuar | 08:03

Kthjellimet do të dominojnë të gjithë territorin deri në mesditë kur në ekstremin verior dhe zonat verilindore do të shfaqen edhe vranësira kalimtare.

Pasditja dhe mbrëmja, vijojnë me dominim të kthjellimeve në 80% të territorit, përjashtuar zonat verilindore ku ende do të ketë vranësira kalimtare.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ruajnë vlera thuajse konstante duke ruajtur kështu edhe maksimumin në rang territori, prej 38ºC. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi deri 28 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke gjeneruar në brigjet detare dallgëzim të ulët. /tvklan.al