Parashikimi i motit 14 Dhjetor

Publikuar | 08:01

Orët e para të ditës vijojnë me kthjellime e vranësira të shpeshta në territor por shirat të dobët do të ketë në zona të izoluara në Veriperëndim dhe Juglindje të vendit.

Pasditja mbetet me kthjellime të shkurtra dhe vranësira të shpeshta në Veri-Qendër duke rrezikuar nga shira të dobët zonat Veriperëndimore ndërsa kthjellime të shpeshta do të në Jug të vendit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie me 2°C në të dy ekstremumet termike të ditës duke bërë që vlerat e tyre, të luhaten nga 1-15°C.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Perëndimor – Jugperëndimor ndërsa në det do vijojë dallgëzimi 2 ballë. /tvklan.al