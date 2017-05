Parashikimi i motit 18 Maj 2017

Publikuar | 08:30

Pjesa më e madhe e territorit do të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësira të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore përgjatë kufirit Lindor.

Po ashtu edhe pasditja do të mbetet në ndikimin e motit të qëndrueshëm duke bërë që kthjellimet të jenë dominante në bregdet dhe zonat e ulëta duke lënë me kthjellime dhe vranësira të lehta zonat malore.

Përsa i përket, temperaturave të ajrit nuk do të pësojnë ndryshime në vlerat minimale ndërsa vlerat maksimale do të pësojnë rritje të lehtë të tyre. Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det duke arritur shpejtësinë 28 km/h nga drejtimi verilindor duke bërë që në det të gjenerohet dallgëzim 1 ballë.

Europa

Masat ajrore të paqëndrueshme do të jenë prezente për zonën e alpeve si edhe Europën qendrore, kjo do të bëjë që vranësirat dhe shirat e dendur të jenë prezent duke rrezikuar edhe përmbytje por nuk do të mungojnë gjithashtu stuhitë e fuqishme të erës.