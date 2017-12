Parashikimi i motit 19 Dhjetor

Publikuar | 08:05

Kthjellime dhe vranësira të lehta do të ketë në zonat bregdetare dhe të ulëta, por vranësira më të shpeshta do të ketë në zonat malore si dhe reshje të izoluara dëbore në ekstremet Veri-Verilindje. Pasditja do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët, por shumë i ftohtë në të gjithë vendin; kushte që vijojnë dominante edhe gjatë natës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit sjellin rënie me 2-3°C gjatë mëngjesit, si dhe një rënie të lehtë në orët e mesditës, si pasojë e kthjellimeve në territor. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Verilindor dhe Lindor duke gjeneruar në det dallgëzim 2 ballë./tvklan.al