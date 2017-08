Parashikimi i motit 19 Gusht 2017

Publikuar | 08:12

Vendi ynë do të dominohet nga masa ajrore të qëndrueshme të cilat do të ndikojnë mot kryesisht të kthjellët. Herë pas here do të ketë vranësira të lehta e kalimtare, më të dukshme në ekstremin verior- verilindor të vendit.

Gjatë orëve të pasdites vranësirat do të jenë disi më të pranishme në zonat malore verilindore duke gjeneruar shira të izoluar, ndërsa bregdeti dhe zonat e ulëta do të vijojnë me kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante në orët e mëngjesit por orët e mesditës do të sjellin një rënie të lehtë të tyre.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi permanent veriperëndimor kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri 2 ballë.