Parashikimi i motit 2 Dhjetor

Publikuar | 08:00

Kthjellime dhe vranësira të shpeshta të shoqëruara me reshje të pakta do të dominojnë pjesën më të madhe të vendit, kryesisht zonat Lindore.

Pasditja do të jetë me vranësira të shpeshta e reshje të pakta në territor por nuk do mungojnë dhe kthjellimet e shkurtra, më të dukshme në zonat Qendrore. Pas mesnatës, do të ketë një fuqizim të përkohshëm të reshjeve në pjesën më të madhe të territorit.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë gjatë mëngjesit por rënie me 2 – 3°C do të pësojnë vlerat termike të mesditës./tvklan.al