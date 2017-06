Parashikimi i motit 2 Qershor 2017

Publikuar | 08:05

Masat ajrore të qëndrueshme me origjinë kontinentale do të vijojnë në vendin tonë duke ndikuar mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, përjashtim bëjnë zonat malore Lindore, të cilat do të kenë herë pas here kalime vranësirash.

Po ashtu edhe orët e pasdites duke përfshirë edhe natën do të mbeten me të njëjtat kushte meteorologjike duke bërë që moti i kthjellët dhe vranësirat e shpeshta të jenë dominante.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në vlerat minimale duke lënë konstante vlerat maksimale të ditës. Era do të fryjë lehtë gjatë paradites por mesatare pasdite duke arritur shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi Jugperëndimor. Për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim mbi 2 ballë./tvklan.al