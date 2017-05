Parashikimi i motit, 20 Maj 2017

Publikuar | 08:30

Vendi ynë do të mbetet sërish në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të ndikojnë mot të kthjellët dhe vranësira të lehta e kalimtare. Në ekstremin verior do të ketë shira të karakterit lokal.

Gjatë orëve të pasdites vranësirat do të jenë disi më të dendura duke u shtrirë në pjesën më të madhe të vendin me përjashtim të zonave bregdetare të cilat do të mbeten në ndikimin e motit të kthjellet. Parashikohet që gjatë natës, të ketë shtim të vranësirave të në gjithë vendin.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante si në vlerat minimale dhe në vlerat maksimale të ditës. Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi veriperëndimor dhe për pasojë në brigjet detare do të ketë dallgëzim 1 ballë.