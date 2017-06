Parashikimi i motit 21 Qershor 2017

Publikuar | 08:30

Orët e paradites do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme në të gjithë vendin sërish më të dukshme vranësirat paraqiten në zonat malore veriore.

Pjesa e dytë e ditës duke përfshirë edhe natën do të mbeten me të njëjtat kushte meteorologjike duke bërë që kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta të jenë dominante.

Sa i përket situate termike, temperaturat e ajrit nuk pritet të kenë ndryshime duke qëndruar konstante në të gjithë vendin. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi permanent verior, për pasojë në Adriatik dhe Jon do të gjenerohet dallgëzim mbi 2 ballë./tvklan.al