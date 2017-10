Parashikimi i motit 21 Tetor 2017

Publikuar | 07:05

Kthjellime e vranësira të lehta dominojnë pjesën më të madhe të territorit gjatë paradites, por mesdita sjell vranësira kalimtare në zonat verilindore.

Pasditja do të vijojë me kthjellime e vranësira të përkohshme në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të ketë në zonat malore Lindore. Pas mesnatës, vranësirat kalimtare shfaqen edhe në ultësirën perëndimore.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ruajnë vlera thuajse konstante si në orët e mëngjesit ashtu dhe gjatë mesditës.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi deri 34 km/h nga drejtimi veriperëndimor – verior duke gjeneruar në det dallgëzim 3 ballë./tvklan.al