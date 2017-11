Parashikimi i motit 23 Nëntor 2017

Publikuar | 08:10

Dita e enjte dominohet nga kthjellimet të gjithë vendin përjashtuar ekstremin Veriperëndimor gjatë paradites ku do ketë vranësira kalimtare.

Gjatë pasdites vijojnë kthjellimet në të gjithë territorin por vranësira kalimtare shfaqen në ekstremin Verior të vendit. Mbrëmja dhe nata mbeten në kushtet e kthjellimeve në të gjithë Shqipërinë.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit sjellin një tjetër rritje me 2- 3°C në të dy ekstremumet termike ditore, të cilat pritet të luhaten nga 0 në 18°C.

Era do të fryjë e lehtë me shpejtësi 15 km/h nga drejtimi Veriperëndimor ndërsa në brigjet detare do të vijojë të ketë dallgëzim të ulët./tvklan.al