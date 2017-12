Parashikimi i motit 27 Dhjetor

Publikuar | 08:00

Vijon me vranësira dhe reshje në ekstremet Veri – Jug ndërsa shira të izoluar në pjesën tjetër të Shqipërisë.

Pasditja mbetet kryesisht e vranët ndërsa shira me intensitet mesatar do të bien në ekstremet Veri Jug ndërkohë që vijon me alternime kthjellimesh e vranësirash si edhe shira të izoluar do të vijojë pjesa më e madhe e Shqipërisë.

Gjatë natës, shira me intensitet të ulët dhe mesatar përfshijnë thuajse të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit rriten me 2 – 3°C gjatë orëve të mëngjesit ndërsa një rënie të lehtë sjellin orët e mesditës si pasojë e vranësirave dhe reshjeve.

Sipas MeteoAlb, era do të fryjë mesatare dhe herë pas here e fortë, me shpejtësi 48 km/h nga drejtimi Jugor ndërsa në det gjenerohet dallgëzim mbi 3 ballë. /tvklan.al