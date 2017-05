Parashikimi i motit 28 Maj 2017

Publikuar | 08:30

Kthjellimet dhe vranësirat e lehta do të dominojnë në pjesën më të madhe të territorit. Përjashtuar zonat malore jugore dhe juglindore të cilat do të kenë vranësira disi më të dendura duke rrezikuar shira të dobët.

Pjesa e dytë e ditës do të mbetet me kushte të qëndrueshme atmosferike duke bërë që kthjellimet dhe vranësirat e herë pas hershme të dominojnë në të gjithë territorin e vendit.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje të lehtë në të dy vlerat ekstremale të ditës. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi veriperëndimor, për pasojë në det do të gjenerohet dallgëzim deri në 2 ballë.

Europa

Qarkullimi i masave ajrore të ngrohta dhe të lagështa me origjinë oqeanike do të bëjë që vendet perëndimore të dominohen nga moti i paqëndrueshëm. Konkretisht, ishujt britanike dhe Franca do të dominohen nga vranësira dhe shira intensive ku herë pas here do të jenë rrebeshe të shoqëruar me stuhi të forta ere.

Po ashtu me vranësira dhe shira do të dominohen vendet e Europa lindore. Ndërsa Gadishulli Iberik, vendet Mesdhetare si edhe gadishulli i Ballkanit do të jenë në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta.