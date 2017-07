Parashikimi i motit 29 Korrik 2017

Publikuar | 08:05

Masat ajrore Afrikano-Veriore do të ndikojnë në territor duke bërë që kthjellimet dhe temperaturat e larta të jenë dominante. Orët e mesditës sjellin vranësira kalimtare në Veri-Verilindje të vendit.

Pasditja do të mbetet me kthjellime në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa zonat malore lindore do të kenë edhe kalime vranësirash të lehta. Në këto kushte, territori shqiptar mbetet deri mëngjesin tjetër.

Temperaturat e ajrit do rriten ndjeshëm në mesditë kur pritet që Tirana, Elbasani, Kuçova, Fieri, Berati dhe Gjirokastra të shënojnë vlera mbi 36 ºC. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi veriperëndimor për pasojë në brigjet detare do të ketë dallgëzim 1- 2 ballë./tvklan.al