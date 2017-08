Parashikimi i motit 3 Gusht 2017

Publikuar | 08:05

Orët e paradites do të jenë në ndikimin e motit të kthjellët në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa me kthjellime dhe vranësira të lehta paraqitet moti për zonat malore.

Pjesa e dytë e ditës, vijon në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike duke bërë që i gjithë vendi të dominohet nga moti i kthjellët, situatë e cila do të vijojë dhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë të tyre në orët e mesditës.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi permanent Perëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri në 2 ballë./tvklan.al