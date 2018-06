Parashikimi i motit 3 Qershor

Publikuar | 08:00

Moti sot do të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare në zonat qendrore dhe në zonat jugore, por vranësira më të shpeshta në zonat veriore, ndërsa jugu vijon me kthjellime.

Nuk do të mungojnë rrebeshet e shiut në zonat veriore dhe në zonat verilindorë.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit pësojnë zbritje në mëngjes por në mesditë Shqipëria mbetet në vlerën e pandryshueshme 32 gradë celsius. Era do të fryjë kryesisht e lehtë, me shpejtësi 32 km/h nga drejtimi Veriperëndimor ndërsa në det dallgëzimi ulët në 2 ballë./tvklan.al