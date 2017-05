Parashikimi i motit 31 Maj 2017

Publikuar | 07:30

Prezenca e një qendre me presion të lartë atmosferik në Ballkanin perëndimor do të bëjë që edhe vendi ynë të mbetet nën dominimin e motit të kthjellët në pjesën më të madhe të tij, përjashtuar zonat malore të cilat do të kenë vranësira të shpeshta.

Pjesa e dytë e ditës do të mbetet në ndikimin e motit të kthjellët në ultësirën perëndimore duke lënë me kthjellime dhe vranësira zonat malore, më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat veriore duke rrezikuar shira të izoluar në ekstremin verior. Gjatë natës nuk priten ndryshime të dukshme të motit.

Temperaturat e ajrit nuk do të pësojnë ndryshime të dukshme duke ruajtur të njëjtat vlera të tyre konstante. Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi jugor duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim i ulët.

Europa

Masat ajrore të qëndrueshme do të ndikojnë mot të kthjellët dhe temperatura të larta për, vendet mesdhetare, gadishullin Iberik, gadishullin e Ballkanit si edhe pjesën më të madhe të Europës qendrore.

Ndërsa Europa veriore dhe verilindore do të jenë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke bërë që vranësirat dhe shirat të jenë prezent gjatë gjithë ditës, ku me të dendura shirat do të jenë në Rusi.