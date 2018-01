Parashikimi i motit 4 Janar

Publikuar | 08:03

Orët e para të ditës mbeten me kthjellime të shkurtra por me vranësira të shpeshta dhe reshje afatshkurtra në pjesën më të madhe të vendit deri në mesditë kur vranësirat largohen nga territori shqiptar.

Gjatë pasdites, moti vijon kryesisht me kthjellime deri vonë në mbrëmje kur vranësirat ri-shfaqen në zonat Veriore ndërsa gjatë natës, pritet që vranësirat të shtrihen në të gjithë vendin.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë sjellin orët e mesditës. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe det, me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Perëndimor, duke gjeneruar në det dallgëzim 3 ballë. /tvklan.al