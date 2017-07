Parashikimi i motit 4 Korrik 2017

Publikuar | 08:05

Bregdeti dhe zonat e ulëta do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira të herë pas hershme, por me kthjellime dhe vranësira më të dendura paraqitet moti për zonat malore.

Orët e pasdites do të sjellin largim gradual të vranësirave nga ultësira perëndimore drejt zonave malore përgjatë kufirit Lindor. Parashikohet që të njëjtat kushte atmosferike të na shoqërojnë gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante në orët e mëngjesit, por mesdita do të sjellë rritje me 2 – 3 gradë të tyre.

Era do të fryjë mesatare gjatë paradites, por deri e fortë pasdite duke arritur shpejtësinë 45 km/h nga drejtimi veriperëndimor, për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim mbi 2 ballë./tvklan.al