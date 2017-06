Parashikimi i motit 4 Qershor 2017

Publikuar | 07:00

Pjesa e parë e ditës do të jetë nën ndikimin e motit të kthjellët në të gjithë vendin tonë me përjashtim të zonave lindore në të cilat do të ketë vranësira ku më të dukshme paraqiten në juglindje duke rrezikuar rrebeshe shiu afat-shkurtër. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në bregdet dhe zonat e ulëta duke lënë zonat malore jugore dhe juglindore me vranësira dhe shira të izoluar.

Temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante si në orët e mëngjesit edhe në të mesditës. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Jugperëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohen dallgë 2 ballë.

Europa

Ishujt britanike si edhe Vendet Nordike do të jenë nën ndikimin e motit të paqëndrueshme duke bërë që vranësirat dhe shirat e dendur të jenë dominuese. Po ashtu me vranësira dhe rrebeshe shiu paraqitet moti për vendet e Europës Lindore.

Moti i kthjellët dhe temperaturat e larta do të jenë dominante për gadishullin Iberik, Mesdheun si edhe Ballkanin.