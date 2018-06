Parashikimi i motit 4 Qershor

Publikuar | 08:01

Vijojnë kthjellimet me vranësira kalimtare në territorin shqiptar. Pjesa e dytë e ditës sjell vranësira më të shpeshta kryesisht në Veri dhe Verilindje ku priten shira afatshkurtër ndërsa pjesa më e madhe e Shqipërisë paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ruajnë vlera termike thuajse konstante duke variuar nga 11 në 31°C. Era do fryjë e lehtë në tokë por mesatare në det, me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Perëndimor ndërsa në det vijon dallgëzimi 1-2 ballë. /tvklan.al