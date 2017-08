Parashikimi i motit 7 Gusht 2017

Publikuar | 08:02

Kushtet e qëndrueshme atmosferike do të mbeten prezent për vendin tonë duke ndikuar mot kryesisht të kthjellët. Herë pas here do të shfaqen vranësira të lehta e kalimtare, më të dukshme në zonat verilindore dhe juglindore.

Po ashtu edhe orët e pasdites do të vijojnë me mot të kthjellët dhe vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të vendin, përjashtuar zonat malore juglindore ku do të ketë zhvillim të vranësirave duke gjeneruar rrebeshe shiu afat-shkurtër.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie me 1- 2 gradë si në vlerat minimale dhe në ato maksimale. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi veriperëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim 2 ballë. /tvklan.al