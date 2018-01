Parashikimi i motit 8 Janar

Publikuar | 08:05

Kthjellime dhe vranësira të shpeshta dominojnë motin në territor, vranësirat më të shpeshta do të ketë në veri dhe qendër. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar; kushte që mbeten prezente edhe gjatë orëve të natës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit sërish do të rriten në të dy ekstremumet termike ditore, më e ndjeshme në mesditë kur maksimumi territorial do të ngjitet mbi 18°C. Era do fryjë mesatare me shpejtësi 33 km/h nga drejtimi Jugor dhe Juglindor, ndërsa në det vijon dallgëzimi 2-3 ballë./tvklan.al