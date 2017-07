Parashikimi i motit 8 Korrik 2017

Publikuar | 08:05

Kthjellimet do të dominojnë zonat bregdetare dhe të ulëta ndërsa vranësira kalimtare do të ketë në zonat malore veriore deri në mesditë kur pritet shtim i vranësirave dhe rrebeshe afatshkurtra shiu, në këto zona.

Orët e pasdites, do të mbeten me kthjellime në gjithë ultësirën perëndimore ndërsa kthjellime dhe vranësira kalimtare do të ketë në zonat malore lindore.

Temperaturat e ajrit sjellin një rritje të lehtë në të dy vlerat ekstremale ditore duke bërë që termometri të ngjitet maksimalisht në 37º C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi deri 24 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke gjeneruar në brigjet detare dallgëzim të ulët./tvklan.al